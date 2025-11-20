Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация предложила создать в Африке международный воздушный хаб - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/rosaviatsiya-864762859.html
Росавиация предложила создать в Африке международный воздушный хаб
Росавиация предложила создать в Африке международный воздушный хаб - 20.11.2025, ПРАЙМ
Росавиация предложила создать в Африке международный воздушный хаб
Замглавы Росавиации Алексей Буевич предложил рассмотреть возможность создания международного воздушного хаба в одной из африканских стран для развития... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T17:18+0300
2025-11-20T17:18+0300
бизнес
россия
африка
росавиация
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862587414_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_826288c8acba4ff5c55c8e3f0e0bfaf1.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Замглавы Росавиации Алексей Буевич предложил рассмотреть возможность создания международного воздушного хаба в одной из африканских стран для развития авиационного сообщения России с Африкой. "Какие предлагается рассмотреть варианты для развития воздушного сообщения?.. Рассмотреть возможность создания международного воздушного хаба, о чем мы уже говорили, на базе аэропорта одной из африканских стран для организации транзитных авиаперевозок и международного трансферного пассажиропотока крупным базовым российским авиаперевозчиком или альянсом российских авиаперевозчиков", - сказал Буевич в рамках круглого стола в Госдуме по развитию туризма и социокультурному сотрудничеству со странами Африки. Для развития авиасообщения со странами африканского континента замглавы Росавиации также предложил рассмотреть возможность выделения дотаций из федерального бюджета для компенсации потерь российским авиакомпаниям, которые будут осуществлять регулярное воздушное сообщение. Также одна из возможных мер - обязать российское авиапредприятие, контрольным пакетом акций которого владеет государство, выполнять регулярные полеты из России в страны Африки, сказал Буевич. По его словам, еще одна возможность - предложить руководству стран Африки, заинтересованных в установлении прямого воздушного сообщения с Россией, компенсировать затраты российских авиаперевозчиков. "Например, предоставление значительных скидок на авиационное обслуживание, топливо и наземное обслуживание в аэропортах на территории своих государств или иные весомые льготы", - уточнил Буевич.
https://1prime.ru/20251031/ekspert-864083524.html
https://1prime.ru/20251016/avtoprom-863599383.html
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862587414_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_05cbe8bb2b593e6b7e53a484d3dd44da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, африка, росавиация, госдума
Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, Росавиация, Госдума
17:18 20.11.2025
 
Росавиация предложила создать в Африке международный воздушный хаб

Росавиация предложила создать хаб в Африке для развития авиасообщения с Россией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Самолет Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Замглавы Росавиации Алексей Буевич предложил рассмотреть возможность создания международного воздушного хаба в одной из африканских стран для развития авиационного сообщения России с Африкой.
"Какие предлагается рассмотреть варианты для развития воздушного сообщения?.. Рассмотреть возможность создания международного воздушного хаба, о чем мы уже говорили, на базе аэропорта одной из африканских стран для организации транзитных авиаперевозок и международного трансферного пассажиропотока крупным базовым российским авиаперевозчиком или альянсом российских авиаперевозчиков", - сказал Буевич в рамках круглого стола в Госдуме по развитию туризма и социокультурному сотрудничеству со странами Африки.
Эксперт назвала основных торговых партнеров России в Африке
31 октября, 03:01
Для развития авиасообщения со странами африканского континента замглавы Росавиации также предложил рассмотреть возможность выделения дотаций из федерального бюджета для компенсации потерь российским авиакомпаниям, которые будут осуществлять регулярное воздушное сообщение.
Также одна из возможных мер - обязать российское авиапредприятие, контрольным пакетом акций которого владеет государство, выполнять регулярные полеты из России в страны Африки, сказал Буевич.
По его словам, еще одна возможность - предложить руководству стран Африки, заинтересованных в установлении прямого воздушного сообщения с Россией, компенсировать затраты российских авиаперевозчиков.
"Например, предоставление значительных скидок на авиационное обслуживание, топливо и наземное обслуживание в аэропортах на территории своих государств или иные весомые льготы", - уточнил Буевич.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Катырин оценил перспективы автосотрудничества с африканскими партнерами
16 октября, 19:12
 
БизнесРОССИЯАФРИКАРосавиацияГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала