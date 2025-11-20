https://1prime.ru/20251120/rosaviatsiya-864762859.html

Росавиация предложила создать в Африке международный воздушный хаб

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Замглавы Росавиации Алексей Буевич предложил рассмотреть возможность создания международного воздушного хаба в одной из африканских стран для развития авиационного сообщения России с Африкой. "Какие предлагается рассмотреть варианты для развития воздушного сообщения?.. Рассмотреть возможность создания международного воздушного хаба, о чем мы уже говорили, на базе аэропорта одной из африканских стран для организации транзитных авиаперевозок и международного трансферного пассажиропотока крупным базовым российским авиаперевозчиком или альянсом российских авиаперевозчиков", - сказал Буевич в рамках круглого стола в Госдуме по развитию туризма и социокультурному сотрудничеству со странами Африки. Для развития авиасообщения со странами африканского континента замглавы Росавиации также предложил рассмотреть возможность выделения дотаций из федерального бюджета для компенсации потерь российским авиакомпаниям, которые будут осуществлять регулярное воздушное сообщение. Также одна из возможных мер - обязать российское авиапредприятие, контрольным пакетом акций которого владеет государство, выполнять регулярные полеты из России в страны Африки, сказал Буевич. По его словам, еще одна возможность - предложить руководству стран Африки, заинтересованных в установлении прямого воздушного сообщения с Россией, компенсировать затраты российских авиаперевозчиков. "Например, предоставление значительных скидок на авиационное обслуживание, топливо и наземное обслуживание в аэропортах на территории своих государств или иные весомые льготы", - уточнил Буевич.

