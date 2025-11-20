https://1prime.ru/20251120/rosgosstrah-864736202.html
"Росгосстрах" запустил пилотный проект по ремонту автомобилей
"Росгосстрах" запустил пилотный проект по ремонту автомобилей - 20.11.2025, ПРАЙМ
"Росгосстрах" запустил пилотный проект по ремонту автомобилей
"Росгосстрах" запустил в ряде регионов РФ пилотный проект, предполагающий обязательный ремонт автомобиля вместо денежных выплат после сомнительных ДТП, и теперь | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T06:02+0300
2025-11-20T06:02+0300
2025-11-20T06:55+0300
бизнес
россия
рф
росгосстрах
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864736202.jpg?1763610922
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Росгосстрах" запустил в ряде регионов РФ пилотный проект, предполагающий обязательный ремонт автомобиля вместо денежных выплат после сомнительных ДТП, и теперь планирует масштабировать этот опыт на другие территории с высокими убытками по ОСАГО, рассказал РИА Новости руководитель блока "Урегулирование убытков" "Росгосстраха" Арман Гаспарян. "Эффективным инструментом противодействия мошенникам может быть лишение их главного стимула - возможности получить у страховой компании живые деньги. Страховщик уже реализовал в ряде регионов пилотный проект урегулирования для проблемных транспортных средств, предполагающий обязательный ремонт автомобиля, а не денежную выплату по всем обращениям после сомнительных ДТП", - рассказал Гаспарян. По его словам, компания даже готова оплатить услуги по эвакуации поврежденной машины в соседний регион, где есть нужная станция техобслуживания. "Конечно, такой убыток может обойтись дороже, но ремонт лишает мошенников мотивации: им же деньги нужны, они видят, что дальше обращаться в страховую компанию бессмысленно", - объяснил Гаспарян. "Мы это отмечаем и по статистике нашей компании, и в целом по рынку - в тех регионах, где мы запустили наш проект, снижается показатель частоты обращений по ОСАГО. Сейчас мы будем масштабировать этот проект на другие регионы с высоким риском страхового мошенничества", - резюмировал представитель "Росгосстраха".
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, росгосстрах
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Росгосстрах
"Росгосстрах" запустил пилотный проект по ремонту автомобилей
"Росгосстрах" запустил проект урегулирования убытков по ОСАГО за счет ремонта авто
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Росгосстрах" запустил в ряде регионов РФ пилотный проект, предполагающий обязательный ремонт автомобиля вместо денежных выплат после сомнительных ДТП, и теперь планирует масштабировать этот опыт на другие территории с высокими убытками по ОСАГО, рассказал РИА Новости руководитель блока "Урегулирование убытков" "Росгосстраха" Арман Гаспарян.
"Эффективным инструментом противодействия мошенникам может быть лишение их главного стимула - возможности получить у страховой компании живые деньги. Страховщик уже реализовал в ряде регионов пилотный проект урегулирования для проблемных транспортных средств, предполагающий обязательный ремонт автомобиля, а не денежную выплату по всем обращениям после сомнительных ДТП", - рассказал Гаспарян.
По его словам, компания даже готова оплатить услуги по эвакуации поврежденной машины в соседний регион, где есть нужная станция техобслуживания.
"Конечно, такой убыток может обойтись дороже, но ремонт лишает мошенников мотивации: им же деньги нужны, они видят, что дальше обращаться в страховую компанию бессмысленно", - объяснил Гаспарян.
"Мы это отмечаем и по статистике нашей компании, и в целом по рынку - в тех регионах, где мы запустили наш проект, снижается показатель частоты обращений по ОСАГО. Сейчас мы будем масштабировать этот проект на другие регионы с высоким риском страхового мошенничества", - резюмировал представитель "Росгосстраха".