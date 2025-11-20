"Росгосстрах" запустил пилотный проект по ремонту автомобилей

https://1prime.ru/20251120/rosgosstrah-864736202.html

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Росгосстрах" запустил в ряде регионов РФ пилотный проект, предполагающий обязательный ремонт автомобиля вместо денежных выплат после сомнительных ДТП, и теперь планирует масштабировать этот опыт на другие территории с высокими убытками по ОСАГО, рассказал РИА Новости руководитель блока "Урегулирование убытков" "Росгосстраха" Арман Гаспарян. "Эффективным инструментом противодействия мошенникам может быть лишение их главного стимула - возможности получить у страховой компании живые деньги. Страховщик уже реализовал в ряде регионов пилотный проект урегулирования для проблемных транспортных средств, предполагающий обязательный ремонт автомобиля, а не денежную выплату по всем обращениям после сомнительных ДТП", - рассказал Гаспарян. По его словам, компания даже готова оплатить услуги по эвакуации поврежденной машины в соседний регион, где есть нужная станция техобслуживания. "Конечно, такой убыток может обойтись дороже, но ремонт лишает мошенников мотивации: им же деньги нужны, они видят, что дальше обращаться в страховую компанию бессмысленно", - объяснил Гаспарян. "Мы это отмечаем и по статистике нашей компании, и в целом по рынку - в тех регионах, где мы запустили наш проект, снижается показатель частоты обращений по ОСАГО. Сейчас мы будем масштабировать этот проект на другие регионы с высоким риском страхового мошенничества", - резюмировал представитель "Росгосстраха".

