06:02 20.11.2025 (обновлено: 06:55 20.11.2025)
 
"Росгосстрах" запустил пилотный проект по ремонту автомобилей

"Росгосстрах" запустил проект урегулирования убытков по ОСАГО за счет ремонта авто

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Росгосстрах" запустил в ряде регионов РФ пилотный проект, предполагающий обязательный ремонт автомобиля вместо денежных выплат после сомнительных ДТП, и теперь планирует масштабировать этот опыт на другие территории с высокими убытками по ОСАГО, рассказал РИА Новости руководитель блока "Урегулирование убытков" "Росгосстраха" Арман Гаспарян.
"Эффективным инструментом противодействия мошенникам может быть лишение их главного стимула - возможности получить у страховой компании живые деньги. Страховщик уже реализовал в ряде регионов пилотный проект урегулирования для проблемных транспортных средств, предполагающий обязательный ремонт автомобиля, а не денежную выплату по всем обращениям после сомнительных ДТП", - рассказал Гаспарян.
По его словам, компания даже готова оплатить услуги по эвакуации поврежденной машины в соседний регион, где есть нужная станция техобслуживания.
"Конечно, такой убыток может обойтись дороже, но ремонт лишает мошенников мотивации: им же деньги нужны, они видят, что дальше обращаться в страховую компанию бессмысленно", - объяснил Гаспарян.
"Мы это отмечаем и по статистике нашей компании, и в целом по рынку - в тех регионах, где мы запустили наш проект, снижается показатель частоты обращений по ОСАГО. Сейчас мы будем масштабировать этот проект на другие регионы с высоким риском страхового мошенничества", - резюмировал представитель "Росгосстраха".
 
Заголовок открываемого материала