Роснефть рекомендовала промежуточные дивиденды в 11,56 рублей на акцию - 20.11.2025, ПРАЙМ
Роснефть рекомендовала промежуточные дивиденды в 11,56 рублей на акцию
2025-11-20T19:09+0300
2025-11-20T19:17+0300
роснефть
рынок
россия
финансы
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить 11,56 рубля на акцию в качестве промежуточных дивидендов, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 23 декабря, сообщает компания."Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "НК "Роснефть" на внеочередном заочном голосовании принять следующие решения: выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 11 рублей 56 копеек (одиннадцать рублей пятьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию", - говорится в сообщении.Дата, на которую определяются лица для выплаты дивидендов, - 12 января."Для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "НК "Роснефть"... 23 декабря 2025 года проводится внеочередное заочное голосование", - говорится также в материалах компании."Роснефть" с 2022 года выплачивает дивиденды формально по результатам девяти месяцев, но из прибыли по МСФО за шесть месяцев - в размере 50% от нее. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 245 миллиардов рублей, что в 3,2 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
роснефть, рынок, россия, финансы
Роснефть, Рынок, РОССИЯ, Финансы
19:09 20.11.2025 (обновлено: 19:17 20.11.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить 11,56 рубля на акцию в качестве промежуточных дивидендов, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 23 декабря, сообщает компания.
"Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "НК "Роснефть" на внеочередном заочном голосовании принять следующие решения: выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 11 рублей 56 копеек (одиннадцать рублей пятьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица для выплаты дивидендов, - 12 января.
"Для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "НК "Роснефть"... 23 декабря 2025 года проводится внеочередное заочное голосование", - говорится также в материалах компании.
"Роснефть" с 2022 года выплачивает дивиденды формально по результатам девяти месяцев, но из прибыли по МСФО за шесть месяцев - в размере 50% от нее. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 245 миллиардов рублей, что в 3,2 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
