В России предложили ужесточить наказание за курение на рабочих местах

2025-11-20T01:20+0300

бизнес

общество

экономика

роспотребнадзор

госдума

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением в 10 раз увеличить административную ответственность за курение на рабочих местах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что активисты движения и граждане по всей стране регулярно фиксируют случаи курения в офисах, производственных помещениях, коридорах, санитарных зонах и служебных пространствах, особенно распространено использование вейпов, что провоцирует конфликтные ситуации, ухудшает санитарно-гигиенические условия труда, вызывает жалобы работников на резкий запах, аллергические реакции, ухудшение самочувствия и невозможность полноценно выполнять трудовые обязанности. "Общероссийское Общественное Движение "Здоровое Отечество" обращается к вам с просьбой проработки вопроса, касающегося ужесточения административной ответственности за курение на рабочих местах, включая использование электронных систем доставки никотина (вейпов)", - сказано в документе. В обращении указывается, что установленные штрафы за курение в запрещённых местах в размере 500 – 1500 рублей не являются сдерживающим фактором. Более того, работодатели крайне редко применяют дополнительные меры дисциплинарного воздействия, а существующие механизмы контроля оказываются недостаточными. В связи с этим движение предлагает рассмотреть возможность увеличения штрафов за курение в неположенных местах в 10 раз – до 5000–15000 рублей для физических лиц, установления повышенной ответственности для работодателей, не обеспечивающих соблюдение запрета курения на рабочих местах при систематических нарушениях, а также расширения полномочий трудовых инспекций и Роспотребнадзора в части фиксации и пресечения нарушений. Также "Здоровое Отечество" направило обращения главам комитетов Госдумы по труду Ярославу Нилову и по охране здоровья Сергею Леонову с просьбой поддержать предложения движения. "Мы убеждены, что усиление ответственности за курение в неположенных местах – это не только вопрос охраны здоровья и санитарной безопасности, но и важный фактор сохранения здоровья граждан, повышения производительности труда, укрепления корпоративной культуры и предотвращения профессиональных конфликтов", - отметила Лещинская.

2025

