Россия за десять месяцев поставила в Китай 6,286 миллиона тонн СПГ

2025-11-20T07:35+0300

ПЕКИН, 20 ноя – ПРАЙМ. Россия за первые десять месяцев поставила в Китай 6,286 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 6,58% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных, опубликованных в четверг главным таможенным управлением республики. Так, за январь-октябрь прошлого года Китай закупил в России 6,722 миллиона тонн СПГ. В стоимостном выражении Россия экспортировала в Китай сжиженный газ за отчётный период на сумму 3,44 миллиарда долларов, и это снижение на 14,28% по сравнению с январем-октябрем прошлого года, когда Китай заплатил за российский СПГ 4,013 миллиарда долларов. Отдельно в октябре текущего года Китай импортировал из России 1,298 миллиона тонн СПГ, что на 76,8% больше, чем в октябре 2024 года, когда Китай закупил в РФ 734,89 тысячи тонн СПГ. Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.

