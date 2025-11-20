Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия за десять месяцев поставила в Китай 6,286 миллиона тонн СПГ - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251120/rossija-864737595.html
Россия за десять месяцев поставила в Китай 6,286 миллиона тонн СПГ
Россия за десять месяцев поставила в Китай 6,286 миллиона тонн СПГ - 20.11.2025, ПРАЙМ
Россия за десять месяцев поставила в Китай 6,286 миллиона тонн СПГ
Россия за первые десять месяцев поставила в Китай 6,286 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 6,58% меньше показателя аналогичного периода... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T07:35+0300
2025-11-20T07:35+0300
энергетика
газ
экономика
китай
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864737595.jpg?1763613359
ПЕКИН, 20 ноя – ПРАЙМ. Россия за первые десять месяцев поставила в Китай 6,286 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 6,58% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных, опубликованных в четверг главным таможенным управлением республики. Так, за январь-октябрь прошлого года Китай закупил в России 6,722 миллиона тонн СПГ. В стоимостном выражении Россия экспортировала в Китай сжиженный газ за отчётный период на сумму 3,44 миллиарда долларов, и это снижение на 14,28% по сравнению с январем-октябрем прошлого года, когда Китай заплатил за российский СПГ 4,013 миллиарда долларов. Отдельно в октябре текущего года Китай импортировал из России 1,298 миллиона тонн СПГ, что на 76,8% больше, чем в октябре 2024 года, когда Китай закупил в РФ 734,89 тысячи тонн СПГ. Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, китай, рф
Энергетика, Газ, Экономика, КИТАЙ, РФ
07:35 20.11.2025
 
Россия за десять месяцев поставила в Китай 6,286 миллиона тонн СПГ

Россия за десять месяцев поставила в Китай 6,286 миллиона тонн СПГ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 20 ноя – ПРАЙМ. Россия за первые десять месяцев поставила в Китай 6,286 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 6,58% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных, опубликованных в четверг главным таможенным управлением республики.
Так, за январь-октябрь прошлого года Китай закупил в России 6,722 миллиона тонн СПГ.
В стоимостном выражении Россия экспортировала в Китай сжиженный газ за отчётный период на сумму 3,44 миллиарда долларов, и это снижение на 14,28% по сравнению с январем-октябрем прошлого года, когда Китай заплатил за российский СПГ 4,013 миллиарда долларов.
Отдельно в октябре текущего года Китай импортировал из России 1,298 миллиона тонн СПГ, что на 76,8% больше, чем в октябре 2024 года, когда Китай закупил в РФ 734,89 тысячи тонн СПГ.
Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазКИТАЙРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала