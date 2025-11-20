Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник: Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ - 20.11.2025
Источник: Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ
Источник: Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ - 20.11.2025, ПРАЙМ
Источник: Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ
Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 тысячу тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 тысячу тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. "Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ”, - сказал источник.
2025
Источник: Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ

Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 тысячу тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
"Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ”, - сказал источник.
