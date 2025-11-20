https://1prime.ru/20251120/rossiya-864754464.html

Источник: Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ

2025-11-20T14:39+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 тысячу тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. "Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ”, - сказал источник.

