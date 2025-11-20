Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД привлечет небанковского финансирования на 450 миллиардов рублей - 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. РЖД планируют по итогам 2025 года привлечь небанковского финансирования на сумму до 450 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. "Мы в этом году перед собой поставили задачу больше занимать небанковского финансирования, а прежде всего, постараться привлечь физические и небанковские инструменты. Мы планируем, что до конца года закроем порядка 450 миллиардов таких рублей", - сказал Белозеров в ходе форума "Транспорт России". Он отметил, что для РЖД это новый рынок. "Нам, конечно же, удобнее всегда работать с банками, большим объемом заимствований. Здесь мы понимаем, что на сегодняшний момент рынок… насколько мы знаем, вложения у физических лиц в банки более 60 триллионов рублей. Соответственно, нужно, действительно, предложить механизм для того, чтобы инвесторы, граждане в этом направлении думали", - добавил глава РЖД. В РЖД РИА Новости сообщили, что компания в текущем году размещает облигации преимущественно в пользу небанковских инвесторов (физических лиц, управляющих и пенсионных фондов, страховых компаний), что сильно изменило ее подход к ценообразованию и маркетингу выпусков. Всего будет выпущено таких облигаций на сумму около 450 миллиардов рублей, добавили в компании.
бизнес, финансы, россия, олег белозеров, ржд
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Олег Белозеров, РЖД
15:59 20.11.2025
 
РЖД привлечет небанковского финансирования на 450 миллиардов рублей

РЖД планируют привлечь в 2025 году небанковское финансирование на 450 миллиардов рублей

© РИА Новости . Алексей Филиппов
Стенд ОАО РЖД - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. РЖД планируют по итогам 2025 года привлечь небанковского финансирования на сумму до 450 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
"Мы в этом году перед собой поставили задачу больше занимать небанковского финансирования, а прежде всего, постараться привлечь физические и небанковские инструменты. Мы планируем, что до конца года закроем порядка 450 миллиардов таких рублей", - сказал Белозеров в ходе форума "Транспорт России".
Он отметил, что для РЖД это новый рынок.
"Нам, конечно же, удобнее всегда работать с банками, большим объемом заимствований. Здесь мы понимаем, что на сегодняшний момент рынок… насколько мы знаем, вложения у физических лиц в банки более 60 триллионов рублей. Соответственно, нужно, действительно, предложить механизм для того, чтобы инвесторы, граждане в этом направлении думали", - добавил глава РЖД.
В РЖД РИА Новости сообщили, что компания в текущем году размещает облигации преимущественно в пользу небанковских инвесторов (физических лиц, управляющих и пенсионных фондов, страховых компаний), что сильно изменило ее подход к ценообразованию и маркетингу выпусков.
Всего будет выпущено таких облигаций на сумму около 450 миллиардов рублей, добавили в компании.
