РЖД привлечет небанковского финансирования на 450 миллиардов рублей

РЖД планируют по итогам 2025 года привлечь небанковского финансирования на сумму до 450 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. | 20.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. РЖД планируют по итогам 2025 года привлечь небанковского финансирования на сумму до 450 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. "Мы в этом году перед собой поставили задачу больше занимать небанковского финансирования, а прежде всего, постараться привлечь физические и небанковские инструменты. Мы планируем, что до конца года закроем порядка 450 миллиардов таких рублей", - сказал Белозеров в ходе форума "Транспорт России". Он отметил, что для РЖД это новый рынок. "Нам, конечно же, удобнее всегда работать с банками, большим объемом заимствований. Здесь мы понимаем, что на сегодняшний момент рынок… насколько мы знаем, вложения у физических лиц в банки более 60 триллионов рублей. Соответственно, нужно, действительно, предложить механизм для того, чтобы инвесторы, граждане в этом направлении думали", - добавил глава РЖД. В РЖД РИА Новости сообщили, что компания в текущем году размещает облигации преимущественно в пользу небанковских инвесторов (физических лиц, управляющих и пенсионных фондов, страховых компаний), что сильно изменило ее подход к ценообразованию и маркетингу выпусков. Всего будет выпущено таких облигаций на сумму около 450 миллиардов рублей, добавили в компании.

