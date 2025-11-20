https://1prime.ru/20251120/sber-864741203.html

Сбербанк запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме

финансы

банки

россия

вьетнам

сбербанк

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме, конвертация из рублей в донг будет происходить автоматически, говорится в сообщении банка. "Теперь россияне смогут оплатить по QR-коду за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах во Вьетнаме. Сервис доступен уже более чем в миллионе торговых точек в разных городах страны... Конвертация из рублей во вьетнамский донг произойдёт автоматически и будет отображена покупателю перед подтверждением оплаты", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оплаты нужно через мобильное приложение отсканировать QR-код на кассе и подтвердить оплату. В Сбербанке добавили, что кроме Вьетнама банк реализовал сервис оплаты по QR-коду для туристов из России еще в семи зарубежных странах.

вьетнам

2025

