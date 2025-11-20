Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме
2025-11-20T10:03+0300
финансы
банки
россия
вьетнам
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861235154_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69b4f0713faeb25aa9f25d3bf7da4930.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме, конвертация из рублей в донг будет происходить автоматически, говорится в сообщении банка. "Теперь россияне смогут оплатить по QR-коду за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах во Вьетнаме. Сервис доступен уже более чем в миллионе торговых точек в разных городах страны... Конвертация из рублей во вьетнамский донг произойдёт автоматически и будет отображена покупателю перед подтверждением оплаты", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оплаты нужно через мобильное приложение отсканировать QR-код на кассе и подтвердить оплату. В Сбербанке добавили, что кроме Вьетнама банк реализовал сервис оплаты по QR-коду для туристов из России еще в семи зарубежных странах.
https://1prime.ru/20251110/sber-864379121.html
вьетнам
финансы, банки, россия, вьетнам, сбербанк
Финансы, Банки, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Сбербанк
10:03 20.11.2025
 
Сбербанк запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме

Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-коду во Вьетнаме

Логотип Сбербанка
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме, конвертация из рублей в донг будет происходить автоматически, говорится в сообщении банка.
"Теперь россияне смогут оплатить по QR-коду за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах во Вьетнаме. Сервис доступен уже более чем в миллионе торговых точек в разных городах страны... Конвертация из рублей во вьетнамский донг произойдёт автоматически и будет отображена покупателю перед подтверждением оплаты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оплаты нужно через мобильное приложение отсканировать QR-код на кассе и подтвердить оплату.
В Сбербанке добавили, что кроме Вьетнама банк реализовал сервис оплаты по QR-коду для туристов из России еще в семи зарубежных странах.
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Греф рассказал Путину, как "Сбер" заменил технологию Apple Pay
10 ноября, 14:50
10 ноября, 14:50
 
ФинансыБанкиРОССИЯВЬЕТНАМСбербанк
 
 
