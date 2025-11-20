https://1prime.ru/20251120/sber-864741203.html
Сбербанк запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме
Сбербанк запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме - 20.11.2025, ПРАЙМ
Сбербанк запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме
Сбербанк реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме, конвертация из рублей в донг будет происходить автоматически, говорится в сообщении банка. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T10:03+0300
2025-11-20T10:03+0300
2025-11-20T10:03+0300
финансы
банки
россия
вьетнам
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861235154_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69b4f0713faeb25aa9f25d3bf7da4930.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме, конвертация из рублей в донг будет происходить автоматически, говорится в сообщении банка. "Теперь россияне смогут оплатить по QR-коду за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах во Вьетнаме. Сервис доступен уже более чем в миллионе торговых точек в разных городах страны... Конвертация из рублей во вьетнамский донг произойдёт автоматически и будет отображена покупателю перед подтверждением оплаты", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оплаты нужно через мобильное приложение отсканировать QR-код на кассе и подтвердить оплату. В Сбербанке добавили, что кроме Вьетнама банк реализовал сервис оплаты по QR-коду для туристов из России еще в семи зарубежных странах.
https://1prime.ru/20251110/sber-864379121.html
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861235154_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b5ee640f2df2a2577f244fef08167fdb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, вьетнам, сбербанк
Финансы, Банки, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Сбербанк
Сбербанк запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме
Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-коду во Вьетнаме