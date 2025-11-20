Кредитный портфель Сбербанка с ИИ достиг пяти триллионов рублей

https://1prime.ru/20251120/sberbank-864749722.html
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Корпоративный кредитный портфель Сбербанка, сформированный с использованием искусственного интеллекта, достиг 5 триллионов рублей, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "Портфель кредитов, выданных клиентам среднего, крупного и крупнейшего бизнеса с применением искусственного интеллекта, достиг 5 триллионов рублей", - сказал он на международной конференции AI Journey "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Ведяхин отметил, что Сбербанк запустил в корпоративном сегменте "Цифровой кредитный процесс", который основан на автономной системе принятия решений с использованием искусственного интеллекта. "Мы научились рассчитывать и одобрять онлайн кредитные предложения нашим действующим и будущим клиентам. На сегодняшний день 96% корпоративных клиентов, пользующихся услугами кредитования, получили индивидуальные кредитные предложения, а более 90% решений по операциям оборотного кредитования принимаются с помощью AI-моделей", - подчеркнул топ-менеджер банка. Ведяхин добавил, что искусственный интеллект — это новый стандарт кредитования, который позволяет предлагать бизнесу персонализированные финансовые решения в режиме онлайн, экономя время клиентов.
