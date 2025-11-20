Кредитный портфель Сбербанка с ИИ достиг пяти триллионов рублей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-20T13:00+0300
2025-11-20T13:00+0300
финансы
банки
технологии
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg
финансы, банки, технологии, сбербанк
Финансы, Банки, Технологии, Сбербанк
13:00 20.11.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Корпоративный кредитный портфель Сбербанка, сформированный с использованием искусственного интеллекта, достиг 5 триллионов рублей, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
"Портфель кредитов, выданных клиентам среднего, крупного и крупнейшего бизнеса с применением искусственного интеллекта, достиг 5 триллионов рублей", - сказал он на международной конференции AI Journey "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Ведяхин отметил, что Сбербанк запустил в корпоративном сегменте "Цифровой кредитный процесс", который основан на автономной системе принятия решений с использованием искусственного интеллекта.
"Мы научились рассчитывать и одобрять онлайн кредитные предложения нашим действующим и будущим клиентам. На сегодняшний день 96% корпоративных клиентов, пользующихся услугами кредитования, получили индивидуальные кредитные предложения, а более 90% решений по операциям оборотного кредитования принимаются с помощью AI-моделей", - подчеркнул топ-менеджер банка.
Ведяхин добавил, что искусственный интеллект — это новый стандарт кредитования, который позволяет предлагать бизнесу персонализированные финансовые решения в режиме онлайн, экономя время клиентов.
