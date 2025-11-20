"Аэрофлот" и "Сбер" создадут сервис для планирования путешествий с ИИ

https://1prime.ru/20251120/servis-864766673.html

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" и "Сбер" объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого планируется внедрить сервис для планирования путешествий на основе искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика. "Аэрофлот и Сбер объявили о стратегическом партнёрстве в сфере развития технологий искусственного интеллекта... В рамках сотрудничества планируется внедрить "умный" онлайн-сервис на основе GigaChat. Бот поможет подобрать и купить билеты на рейсы Аэрофлота по разным запросам", - говорится в сообщении. Бот сможет работать с разными запросами пассажиров: например, найти билеты на море не дороже определенной суммы или найти выгодные направления для отдыха с детьми. "Уверен, что мы сможем уже в ближайшее время создать немало полезных и актуальных ИИ-решений для планирования путешествий, которые немыслимы без комфортных и доступных перелётов по всей маршрутной сети Аэрофлота", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" Андрея Чиханчина. Авиакомпания "Аэрофлот" - крупнейший авиаперевозчик России. За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров.

