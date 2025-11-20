Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Shaman не будет повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака
Shaman не будет повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака - 20.11.2025, ПРАЙМ
Shaman не будет повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил в интервью РИА Новости, что не собирается повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака "Я... | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил в интервью РИА Новости, что не собирается повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака "Я русский". "Зачем? Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам артиста, изначально он подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для того, чтобы прекратить попытки различных компаний использовать его имя в корыстных целях. "Я это сделал для того, чтобы, во-первых, показать им, что это невозможно: если мне отказали, то им точно ничего не светит. Во-вторых, вы представляете, с точки зрения безопасности: если бы у них, не дай бог, это получилось, они начали бы продавать ту самую пресловутую водку, на которой написано "Я русский", люди покупали бы, а вдруг кто-то отравился бы. Кто бы был виноват? Shaman", - добавил он. Shaman назвал эту инициативу, скорее, профилактической мерой. "Тем самым я перебил у них желание заниматься плохими делами. Здесь изначально я знал, что так будет. Просто я это аккуратно, красиво, в рамках закона сделал в свою пользу", - подчеркнул он. В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" - один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Роспатент в августе 2025 года отказал Shaman в регистрации соответствующего товарного знака.
04:13 20.11.2025 (обновлено: 04:43 20.11.2025)
 
Shaman не будет повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака

Shaman не планирует повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака "Я русский"

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил в интервью РИА Новости, что не собирается повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака "Я русский".
"Зачем? Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам артиста, изначально он подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для того, чтобы прекратить попытки различных компаний использовать его имя в корыстных целях.
"Я это сделал для того, чтобы, во-первых, показать им, что это невозможно: если мне отказали, то им точно ничего не светит. Во-вторых, вы представляете, с точки зрения безопасности: если бы у них, не дай бог, это получилось, они начали бы продавать ту самую пресловутую водку, на которой написано "Я русский", люди покупали бы, а вдруг кто-то отравился бы. Кто бы был виноват? Shaman", - добавил он.
Shaman назвал эту инициативу, скорее, профилактической мерой.
"Тем самым я перебил у них желание заниматься плохими делами. Здесь изначально я знал, что так будет. Просто я это аккуратно, красиво, в рамках закона сделал в свою пользу", - подчеркнул он.
В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" - один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).
Роспатент в августе 2025 года отказал Shaman в регистрации соответствующего товарного знака.
 
Заголовок открываемого материала