https://1prime.ru/20251120/shaman-864734291.html

Shaman не будет повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака

Shaman не будет повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака - 20.11.2025, ПРАЙМ

Shaman не будет повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил в интервью РИА Новости, что не собирается повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака "Я... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T04:13+0300

2025-11-20T04:13+0300

2025-11-20T04:43+0300

бизнес

россия

экономика

рф

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864734291.jpg?1763603026

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил в интервью РИА Новости, что не собирается повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака "Я русский". "Зачем? Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам артиста, изначально он подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для того, чтобы прекратить попытки различных компаний использовать его имя в корыстных целях. "Я это сделал для того, чтобы, во-первых, показать им, что это невозможно: если мне отказали, то им точно ничего не светит. Во-вторых, вы представляете, с точки зрения безопасности: если бы у них, не дай бог, это получилось, они начали бы продавать ту самую пресловутую водку, на которой написано "Я русский", люди покупали бы, а вдруг кто-то отравился бы. Кто бы был виноват? Shaman", - добавил он. Shaman назвал эту инициативу, скорее, профилактической мерой. "Тем самым я перебил у них желание заниматься плохими делами. Здесь изначально я знал, что так будет. Просто я это аккуратно, красиво, в рамках закона сделал в свою пользу", - подчеркнул он. В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" - один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Роспатент в августе 2025 года отказал Shaman в регистрации соответствующего товарного знака.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, роспатент