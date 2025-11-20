https://1prime.ru/20251120/sheremetevo-864758252.html
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Международный аэропорт "Шереметьево" зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Заявка была подана в ведомство в сентябре 2024 года, в августе 2025 года Роспатент принял решение о регистрации, опубликовав документ 10 ноября. В качестве правообладателя указан международный аэропорт "Шереметьево". Товарный знак зарегистрирован для деятельности аэропортов в России, предполетного обслуживания пассажиров, наземного обслуживания воздушных судов, а также обеспечения организационного и аэронавигационного обслуживания полетов и авиаперевозок.
