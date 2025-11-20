Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международный аэропорт "Шереметьево" зарегистрировал товарный знак - 20.11.2025
Международный аэропорт "Шереметьево" зарегистрировал товарный знак
Международный аэропорт "Шереметьево" зарегистрировал товарный знак - 20.11.2025, ПРАЙМ
Международный аэропорт "Шереметьево" зарегистрировал товарный знак
Международный аэропорт "Шереметьево" зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T15:44+0300
2025-11-20T15:44+0300
бизнес
россия
аэропорт шереметьево
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862220425_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_5a7eec3129123f9690454a05f953fa16.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Международный аэропорт "Шереметьево" зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Заявка была подана в ведомство в сентябре 2024 года, в августе 2025 года Роспатент принял решение о регистрации, опубликовав документ 10 ноября. В качестве правообладателя указан международный аэропорт "Шереметьево". Товарный знак зарегистрирован для деятельности аэропортов в России, предполетного обслуживания пассажиров, наземного обслуживания воздушных судов, а также обеспечения организационного и аэронавигационного обслуживания полетов и авиаперевозок.
бизнес, россия, аэропорт шереметьево, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Шереметьево, Роспатент
15:44 20.11.2025
 
Международный аэропорт "Шереметьево" зарегистрировал товарный знак

Российский аэропорт "Шереметьево" зарегистрировал товарный знак в России

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Международный аэропорт "Шереметьево" зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Заявка была подана в ведомство в сентябре 2024 года, в августе 2025 года Роспатент принял решение о регистрации, опубликовав документ 10 ноября.
В качестве правообладателя указан международный аэропорт "Шереметьево". Товарный знак зарегистрирован для деятельности аэропортов в России, предполетного обслуживания пассажиров, наземного обслуживания воздушных судов, а также обеспечения организационного и аэронавигационного обслуживания полетов и авиаперевозок.
Чаты
Заголовок открываемого материала