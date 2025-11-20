Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал три приоритета в борьбе с теневой экономикой - 20.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал три приоритета в борьбе с теневой экономикой
Силуанов назвал три приоритета в борьбе с теневой экономикой - 20.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал три приоритета в борьбе с теневой экономикой
Минфин РФ в 2026 году продолжит бороться с теневым сектором в экономике, делая упор на снижении доли наличных в обороте, мониторинге деятельности рекламодателей | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T11:59+0300
2025-11-20T11:59+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ в 2026 году продолжит бороться с теневым сектором в экономике, делая упор на снижении доли наличных в обороте, мониторинге деятельности рекламодателей и ответственности за использование и неиспользование контрольно-кассовой техники, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "В следующем году задача у нас стоит по снижению теневого серого сектора в экономике. Правительство и президент такие поручения дали. Нам необходимо будет отработать целый ряд мероприятий", - сказал Силуанов на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС). В первую очередь, по его словам, необходимо "снижение доли наличных денег в обороте". "Это наш инструмент ККТ - ответственность за использование ККТ и неиспользование, и более серьезный мониторинг тех рекламодателей, которые сдают в аренду места для тех бизнесменов, которые осуществляют торговлю. Мы видим, что есть еще серый сектор в этом направлении. Поэтому есть над чем работать", - сказал Силуанов.
11:59 20.11.2025
 
Силуанов назвал три приоритета в борьбе с теневой экономикой

Силуанов: Минфин продолжит борьбу с теневым сектором экономики в 2026 году

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ в 2026 году продолжит бороться с теневым сектором в экономике, делая упор на снижении доли наличных в обороте, мониторинге деятельности рекламодателей и ответственности за использование и неиспользование контрольно-кассовой техники, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В следующем году задача у нас стоит по снижению теневого серого сектора в экономике. Правительство и президент такие поручения дали. Нам необходимо будет отработать целый ряд мероприятий", - сказал Силуанов на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС).
В первую очередь, по его словам, необходимо "снижение доли наличных денег в обороте".
"Это наш инструмент ККТ - ответственность за использование ККТ и неиспользование, и более серьезный мониторинг тех рекламодателей, которые сдают в аренду места для тех бизнесменов, которые осуществляют торговлю. Мы видим, что есть еще серый сектор в этом направлении. Поэтому есть над чем работать", - сказал Силуанов.
