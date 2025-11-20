https://1prime.ru/20251120/siluanov-864744902.html
Силуанов назвал три приоритета в борьбе с теневой экономикой
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ в 2026 году продолжит бороться с теневым сектором в экономике, делая упор на снижении доли наличных в обороте, мониторинге деятельности рекламодателей и ответственности за использование и неиспользование контрольно-кассовой техники, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "В следующем году задача у нас стоит по снижению теневого серого сектора в экономике. Правительство и президент такие поручения дали. Нам необходимо будет отработать целый ряд мероприятий", - сказал Силуанов на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС). В первую очередь, по его словам, необходимо "снижение доли наличных денег в обороте". "Это наш инструмент ККТ - ответственность за использование ККТ и неиспользование, и более серьезный мониторинг тех рекламодателей, которые сдают в аренду места для тех бизнесменов, которые осуществляют торговлю. Мы видим, что есть еще серый сектор в этом направлении. Поэтому есть над чем работать", - сказал Силуанов.
