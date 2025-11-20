https://1prime.ru/20251120/siluanov-864751868.html

Правительство сформировало ответ на случай экспроприации ЕС активов России

Правительство сформировало ответ на случай экспроприации ЕС активов России - 20.11.2025, ПРАЙМ

Правительство сформировало ответ на случай экспроприации ЕС активов России

Ответный план РФ на случай экспроприации ЕС российских активов сформирован в правительстве, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T13:48+0300

2025-11-20T13:48+0300

2025-11-20T13:48+0300

финансы

россия

рф

антон силуанов

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_492fafbb80841e0a716515733b0f8c65.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Ответный план РФ на случай экспроприации ЕС российских активов сформирован в правительстве, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Да, конечно. У нас ответный план сформирован в правительстве", - ответил он на вопрос о конкретных предложениях плана.

https://1prime.ru/20251120/gosduma-864750577.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, антон силуанов, ес