https://1prime.ru/20251120/siluanov-864751868.html
Правительство сформировало ответ на случай экспроприации ЕС активов России
Правительство сформировало ответ на случай экспроприации ЕС активов России - 20.11.2025, ПРАЙМ
Правительство сформировало ответ на случай экспроприации ЕС активов России
Ответный план РФ на случай экспроприации ЕС российских активов сформирован в правительстве, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T13:48+0300
2025-11-20T13:48+0300
2025-11-20T13:48+0300
финансы
россия
рф
антон силуанов
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_492fafbb80841e0a716515733b0f8c65.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Ответный план РФ на случай экспроприации ЕС российских активов сформирован в правительстве, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Да, конечно. У нас ответный план сформирован в правительстве", - ответил он на вопрос о конкретных предложениях плана.
https://1prime.ru/20251120/gosduma-864750577.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_608f8567f6ba8a1b29c0ca9966eaf5bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, антон силуанов, ес
Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, ЕС
Правительство сформировало ответ на случай экспроприации ЕС активов России
Силуанов: ответный план России на случай экспроприации ЕС российских активов сформирован