Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство сформировало ответ на случай экспроприации ЕС активов России - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/siluanov-864751868.html
Правительство сформировало ответ на случай экспроприации ЕС активов России
Правительство сформировало ответ на случай экспроприации ЕС активов России - 20.11.2025, ПРАЙМ
Правительство сформировало ответ на случай экспроприации ЕС активов России
Ответный план РФ на случай экспроприации ЕС российских активов сформирован в правительстве, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T13:48+0300
2025-11-20T13:48+0300
финансы
россия
рф
антон силуанов
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_492fafbb80841e0a716515733b0f8c65.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Ответный план РФ на случай экспроприации ЕС российских активов сформирован в правительстве, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Да, конечно. У нас ответный план сформирован в правительстве", - ответил он на вопрос о конкретных предложениях плана.
https://1prime.ru/20251120/gosduma-864750577.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_608f8567f6ba8a1b29c0ca9966eaf5bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, антон силуанов, ес
Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, ЕС
13:48 20.11.2025
 
Правительство сформировало ответ на случай экспроприации ЕС активов России

Силуанов: ответный план России на случай экспроприации ЕС российских активов сформирован

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Дома Правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Ответный план РФ на случай экспроприации ЕС российских активов сформирован в правительстве, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Да, конечно. У нас ответный план сформирован в правительстве", - ответил он на вопрос о конкретных предложениях плана.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Госдума направит Мишустину обращение по мерам в случае хищения активов ЦБ
13:19
 
ФинансыРОССИЯРФАнтон СилуановЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала