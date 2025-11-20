Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета в 2025 году - 20.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета в 2025 году
Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета в 2025 году - 20.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета в 2025 году
Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года ожидается на уровне 2,6% ВВП, как и запланировано, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T14:17+0300
2025-11-20T14:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/11/762531102_0:220:2648:1710_1920x0_80_0_0_c136cb47bda73661e72b7fa61519c0d3.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года ожидается на уровне 2,6% ВВП, как и запланировано, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: "2,6%, как и планировали". Дефицит бюджета РФ в январе-октябре 2025 года составил 4,19 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, сообщил ранее Минфин. В закон о федеральном бюджете на 2025 год осенью были внесены корректировки на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшен на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей, при этом общий объем расходов сохранен на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть 2,6% ВВП вместо ожидавшихся ранее 1,7%. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.
россия, финансы, рф, антон силуанов, минфин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Минфин
14:17 20.11.2025
 
Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета в 2025 году

Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2025 году составит 2,6% ВВП

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года ожидается на уровне 2,6% ВВП, как и запланировано, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: "2,6%, как и планировали".
Дефицит бюджета РФ в январе-октябре 2025 года составил 4,19 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, сообщил ранее Минфин.
В закон о федеральном бюджете на 2025 год осенью были внесены корректировки на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год.
Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшен на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей, при этом общий объем расходов сохранен на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть 2,6% ВВП вместо ожидавшихся ранее 1,7%. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.
Заседание Государственной Думы РФ. 20 ноября 2025 - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годы
