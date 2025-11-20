https://1prime.ru/20251120/siluanov-864753228.html

Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета в 2025 году

Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года ожидается на уровне 2,6% ВВП, как и запланировано, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 20.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года ожидается на уровне 2,6% ВВП, как и запланировано, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: "2,6%, как и планировали". Дефицит бюджета РФ в январе-октябре 2025 года составил 4,19 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, сообщил ранее Минфин. В закон о федеральном бюджете на 2025 год осенью были внесены корректировки на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшен на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей, при этом общий объем расходов сохранен на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть 2,6% ВВП вместо ожидавшихся ранее 1,7%. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.

