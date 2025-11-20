Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов: IPO "Дом.РФ" могло бы пробить путь другим госкомпаниям на рынок - 20.11.2025
Силуанов: IPO "Дом.РФ" могло бы пробить путь другим госкомпаниям на рынок
Силуанов: IPO "Дом.РФ" могло бы пробить путь другим госкомпаниям на рынок - 20.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов: IPO "Дом.РФ" могло бы пробить путь другим госкомпаниям на рынок
Интерес к вложениям в госкомпании высокий, и первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ" могло бы как ледокол пробить другим госкомпаниям путь для... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T23:57+0300
2025-11-20T23:57+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Интерес к вложениям в госкомпании высокий, и первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ" могло бы как ледокол пробить другим госкомпаниям путь для выхода на рынок, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя старт торгов акциями на Московской бирже. "Дом.РФ" в ходе IPO разместил акции на 31,7 миллиарда рублей. При цене размещения в 1750 рублей за акцию капитализация компании составляет около 283 миллиарда рублей, а с учетом привлеченных в рамках IPO средств – около 315 миллиардов. "Сегодняшний выход показывает, что аппетит есть, аппетит к госкомпаниям высокий. И хотелось бы надеяться, что это первая ласточка, которая, можно сказать, как ледокол, пробьет путь для того, чтобы другие компании, а у нас много госкомпаний, которые работают эффективно, которые также могли бы выходить на рынки, привлекать ресурсы для своей деятельности", - сказал Силуанов. Минфин России уверен, что эффективные госкомпании могут стать основой роста фондового рынка, заявил ранее Силуанов в интервью РИА Новости, комментируя IPO "Дом.РФ". Капитализация "Дом.РФ" с учетом стратегии компании может превысить 1 триллион рублей к 2030 году, заявил министр.
россия, рф, антон силуанов, дом.рф, минфин рф
РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Дом.РФ, Минфин РФ
23:57 20.11.2025
 
Силуанов: IPO "Дом.РФ" могло бы пробить путь другим госкомпаниям на рынок

Силуанов сравнил IPO "Дом.РФ" с ледоколом, который пробьет путь другим компаниям на рынок

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Интерес к вложениям в госкомпании высокий, и первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ" могло бы как ледокол пробить другим госкомпаниям путь для выхода на рынок, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя старт торгов акциями на Московской бирже.
"Дом.РФ" в ходе IPO разместил акции на 31,7 миллиарда рублей. При цене размещения в 1750 рублей за акцию капитализация компании составляет около 283 миллиарда рублей, а с учетом привлеченных в рамках IPO средств – около 315 миллиардов.
"Сегодняшний выход показывает, что аппетит есть, аппетит к госкомпаниям высокий. И хотелось бы надеяться, что это первая ласточка, которая, можно сказать, как ледокол, пробьет путь для того, чтобы другие компании, а у нас много госкомпаний, которые работают эффективно, которые также могли бы выходить на рынки, привлекать ресурсы для своей деятельности", - сказал Силуанов.
Минфин России уверен, что эффективные госкомпании могут стать основой роста фондового рынка, заявил ранее Силуанов в интервью РИА Новости, комментируя IPO "Дом.РФ". Капитализация "Дом.РФ" с учетом стратегии компании может превысить 1 триллион рублей к 2030 году, заявил министр.
