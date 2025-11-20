https://1prime.ru/20251120/siluanov-864774263.html

Силуанов: IPO "Дом.РФ" могло бы пробить путь другим госкомпаниям на рынок

2025-11-20T23:57+0300

россия

рф

антон силуанов

дом.рф

минфин рф

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Интерес к вложениям в госкомпании высокий, и первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ" могло бы как ледокол пробить другим госкомпаниям путь для выхода на рынок, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя старт торгов акциями на Московской бирже. "Дом.РФ" в ходе IPO разместил акции на 31,7 миллиарда рублей. При цене размещения в 1750 рублей за акцию капитализация компании составляет около 283 миллиарда рублей, а с учетом привлеченных в рамках IPO средств – около 315 миллиардов. "Сегодняшний выход показывает, что аппетит есть, аппетит к госкомпаниям высокий. И хотелось бы надеяться, что это первая ласточка, которая, можно сказать, как ледокол, пробьет путь для того, чтобы другие компании, а у нас много госкомпаний, которые работают эффективно, которые также могли бы выходить на рынки, привлекать ресурсы для своей деятельности", - сказал Силуанов. Минфин России уверен, что эффективные госкомпании могут стать основой роста фондового рынка, заявил ранее Силуанов в интервью РИА Новости, комментируя IPO "Дом.РФ". Капитализация "Дом.РФ" с учетом стратегии компании может превысить 1 триллион рублей к 2030 году, заявил министр.

рф

2025

Новости

ru-RU

россия, рф, антон силуанов, дом.рф, минфин рф