Сийярто: Венгрия не позволит ЕС внести нефть из России в 20-й пакет санкций
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС внести нефть из России в 20-й пакет санкций
2025-11-20T17:35+0300
БУДАПЕШТ, 20 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз, еле приняв 19-й пакет антироссийских санкций, уже работает над 20-м, желая включить в него нефть и атомную энергетику РФ, для Венгрии это "красные линии", Будапешт не позволит их принять, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сейчас уже огромный энтузиазм по поводу 20-го пакета, а мы еле-еле приняли 19-й... Фанатики санкций уже пытаются составить 20-й пакет и ясно дали понять, что поставки нефти (из России - ред.) и сотрудничество в ядерной сфере должны быть включены в него. Это красные линии, которые мы, венгерское национальное правительство, никогда не позволим пересечь", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС. Министр подчеркнул, что поскольку введение санкций требует единогласного решения, Будапешт "не допустит, чтобы компании, сотрудничающие с Венгрией в нефтяной или атомной промышленности, попали под санкции".
