Сийярто: Венгрия не позволит ЕС внести нефть из России в 20-й пакет санкций - 20.11.2025, ПРАЙМ
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС внести нефть из России в 20-й пакет санкций
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС внести нефть из России в 20-й пакет санкций - 20.11.2025, ПРАЙМ
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС внести нефть из России в 20-й пакет санкций
Евросоюз, еле приняв 19-й пакет антироссийских санкций, уже работает над 20-м, желая включить в него нефть и атомную энергетику РФ, для Венгрии это "красные... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T17:35+0300
2025-11-20T17:35+0300
россия
венгрия
будапешт
рф
петер сийярто
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
БУДАПЕШТ, 20 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз, еле приняв 19-й пакет антироссийских санкций, уже работает над 20-м, желая включить в него нефть и атомную энергетику РФ, для Венгрии это "красные линии", Будапешт не позволит их принять, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сейчас уже огромный энтузиазм по поводу 20-го пакета, а мы еле-еле приняли 19-й... Фанатики санкций уже пытаются составить 20-й пакет и ясно дали понять, что поставки нефти (из России - ред.) и сотрудничество в ядерной сфере должны быть включены в него. Это красные линии, которые мы, венгерское национальное правительство, никогда не позволим пересечь", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС. Министр подчеркнул, что поскольку введение санкций требует единогласного решения, Будапешт "не допустит, чтобы компании, сотрудничающие с Венгрией в нефтяной или атомной промышленности, попали под санкции".
венгрия
будапешт
рф
россия, венгрия, будапешт, рф, петер сийярто, ес, мид
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, РФ, Петер Сийярто, ЕС, МИД
17:35 20.11.2025
 
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС внести нефть из России в 20-й пакет санкций

Сийярто: Венгрия не позволит ЕС внести в 20-й пакет санкций нефть и атомную энергетику РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 20 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз, еле приняв 19-й пакет антироссийских санкций, уже работает над 20-м, желая включить в него нефть и атомную энергетику РФ, для Венгрии это "красные линии", Будапешт не позволит их принять, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сейчас уже огромный энтузиазм по поводу 20-го пакета, а мы еле-еле приняли 19-й... Фанатики санкций уже пытаются составить 20-й пакет и ясно дали понять, что поставки нефти (из России - ред.) и сотрудничество в ядерной сфере должны быть включены в него. Это красные линии, которые мы, венгерское национальное правительство, никогда не позволим пересечь", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС.
Министр подчеркнул, что поскольку введение санкций требует единогласного решения, Будапешт "не допустит, чтобы компании, сотрудничающие с Венгрией в нефтяной или атомной промышленности, попали под санкции".
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России
13:03
 
РОССИЯ ВЕНГРИЯ Будапешт РФ Петер Сийярто ЕС МИД
 
 
