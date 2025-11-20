https://1prime.ru/20251120/smi-864741025.html
План США по Украине потребует значительных уступок от Киева, пишут СМИ
План США по Украине потребует значительных уступок от Киева, пишут СМИ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает значительные уступки со стороны Киева, пишет газета Politico со ссылкой на источник. "План из 28 пунктов... в его нынешнем виде потребует значительных уступок от Украины", - пишет издание. При том источник отметил, что положения плана остаются предметом для переговоров. Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс российскими территориями.
