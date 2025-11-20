https://1prime.ru/20251120/smi-864741025.html

План США по Украине потребует значительных уступок от Киева, пишут СМИ

План США по Украине потребует значительных уступок от Киева, пишут СМИ - 20.11.2025, ПРАЙМ

План США по Украине потребует значительных уступок от Киева, пишут СМИ

Предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает значительные уступки со стороны Киева, пишет газета Politico со ссылкой на источник. | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T10:02+0300

2025-11-20T10:02+0300

2025-11-20T10:02+0300

мировая экономика

сша

украина

киев

дмитрий песков

politico

financial times

упц

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает значительные уступки со стороны Киева, пишет газета Politico со ссылкой на источник. "План из 28 пунктов... в его нынешнем виде потребует значительных уступок от Украины", - пишет издание. При том источник отметил, что положения плана остаются предметом для переговоров. Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс российскими территориями.

https://1prime.ru/20251120/ukraina-864737130.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, киев, дмитрий песков, politico, financial times, упц