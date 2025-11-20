https://1prime.ru/20251120/sovkombank-864764665.html
Совкомбанк организует дебютные выпуски "зеленых" облигаций АФК "Система"
2025-11-20T18:03+0300
2025-11-20T18:03+0300
2025-11-20T18:04+0300
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Совкомбанк назначен ESG-консультантом, организатором и агентом по размещению дебютных выпусков "зеленых" облигаций ПАО АФК "Система". Общий объем выпусков серий 002Р-06 и 002Р-07 составит до 15,8 миллиарда рублей. Это первое размещение на отечественном рынке одновременно двух выпусков "зеленых" облигаций – с фиксированным и плавающим купоном.Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило соответствие планируемых выпусков принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента согласно постановлению Правительства РФ №1587. Выпуски получили право на применение сниженного риск-веса в размере 32,5% в соответствии с требованиями Инструкции Банка России №220-И, что повышает их инвестиционную привлекательность.При соблюдении должного уровня активности рынка выпуски "зеленых" облигаций ПАО АФК "Система" могут быть включены в расчет ВЛА-2 в соответствии с Положением Банка России от 31 июля 2025 г. № 864-П, где отдельно выделены облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов устойчивого развития."Мы видим растущий интерес российских компаний к инструментам устойчивого финансирования. Дебютный выпуск "зеленых" облигаций АФК "Система" — важный шаг в развитии национального рынка ESG-финансирования. Уверен, что успешная реализация этого проекта продемонстрирует преимущества "зеленых" облигаций как эффективного инструмента для финансирования экологических проектов и послужит стимулом для других компаний", - отметил управляющий директор – начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.Традиционно "зеленые" облигации способствуют привлечению широкого круга инвесторов, заинтересованных в устойчивом развитии и социальной ответственности. Дебютный выпуск "зеленых" облигаций АФК "Система" — важный и мощный шаг к дополнительному финансированию перспективных отраслей, а именно развитию пассажирского электрического флота."Входящая в АФК "Система" компания "Эмпериум" — пионер российского электросудостроения, которая активно взаимодействует уже с 30 регионами России и видит значительные перспективы для расширения на отечественном и зарубежных рынках", — отметил первый вице-президент — руководитель комплекса финансов и инвестиций АФК "Система" Илья Валентинович Филатов.Средства, привлеченные в рамках размещения, будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству пассажирского водного транспорта на электротяге и строительству соответствующей зарядной инфраструктуры. Проект охватывает 74 единицы техники: 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов.Размещение облигаций серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года и серии 002Р-07 со сроком обращения 2 года запланировано в декабре 2025 года. Объем каждого выпуска составит до 7,9 миллиарда рублей.
