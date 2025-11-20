Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США испытывают "головокружение" от политических качелей, заявил Миронов - 20.11.2025
США испытывают "головокружение" от политических качелей, заявил Миронов
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. США испытывают "головокружение" не от успехов, а от политических качелей, которые они постоянно раскачивают, заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. В советские годы была очень популярна фраза "головокружение от успехов", по названию одноименной статьи Иосифа Сталина, в которой критиковались "перегибы на местах" во время коллективизации. "Глядя на действия и заявления администрации США и лично президента Дональда Трампа, не покидает ощущение, что за океаном тоже испытывают сильное головокружение. Но не от успехов, а от качелей, на которые они сами себя посадили и бесконечно раскачивают", - говорится в авторской статье Миронова, которая будет опубликована в журнале "Национальная оборона". "Россия огромная и ее невозможно победить" сменяется на "Украина сможет вернуть себе все и даже больше". Угрозы поставок Киеву "Томагавков" оказываются пустыми, потому что "нам самим нужны эти ракеты". Рассуждения об огромном экономическом потенциале торговли с Россией заканчиваются введением новых, пусть и символических санкций. Трамп пытается провоцировать и давить одновременно. И постоянно уверяет, что хочет мира. Но какого?" - отмечает Миронов. Он подчеркнул, что еще до выборов Трамп упирал на то, что война на Украине – это "война Байдена", а он якобы хочет положить ей конец. Только вот "мир" в его понимании – это замораживание конфликта без устранения его первопричин. Другими словами, учитывать национальные интересы России в США как не хотели, так и не хотят, предлагая взамен какие-то подачки. "Трамп пытается выставить себя миротворцем, но это лишь ширма, которая должна скрыть прямое участие США в конфликте и снять с них ответственность за его продолжение", - замечает Миронов. Он напомнил, что государственный переворот на Украине и агрессия против Донбасса произошли в результате прямого вмешательства США и ЕС в дела этой страны, что на Западе отказываются признавать. Обама, Трамп, Байден, снова Трамп – все занимались и занимаются одним и тем же – так называемым сдерживанием России, считает он.
01:17 20.11.2025
 
США испытывают "головокружение" от политических качелей, заявил Миронов

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. США испытывают "головокружение" не от успехов, а от политических качелей, которые они постоянно раскачивают, заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
В советские годы была очень популярна фраза "головокружение от успехов", по названию одноименной статьи Иосифа Сталина, в которой критиковались "перегибы на местах" во время коллективизации.
"Глядя на действия и заявления администрации США и лично президента Дональда Трампа, не покидает ощущение, что за океаном тоже испытывают сильное головокружение. Но не от успехов, а от качелей, на которые они сами себя посадили и бесконечно раскачивают", - говорится в авторской статье Миронова, которая будет опубликована в журнале "Национальная оборона".
"Россия огромная и ее невозможно победить" сменяется на "Украина сможет вернуть себе все и даже больше". Угрозы поставок Киеву "Томагавков" оказываются пустыми, потому что "нам самим нужны эти ракеты". Рассуждения об огромном экономическом потенциале торговли с Россией заканчиваются введением новых, пусть и символических санкций. Трамп пытается провоцировать и давить одновременно. И постоянно уверяет, что хочет мира. Но какого?" - отмечает Миронов.
Он подчеркнул, что еще до выборов Трамп упирал на то, что война на Украине – это "война Байдена", а он якобы хочет положить ей конец. Только вот "мир" в его понимании – это замораживание конфликта без устранения его первопричин. Другими словами, учитывать национальные интересы России в США как не хотели, так и не хотят, предлагая взамен какие-то подачки.
"Трамп пытается выставить себя миротворцем, но это лишь ширма, которая должна скрыть прямое участие США в конфликте и снять с них ответственность за его продолжение", - замечает Миронов.
Он напомнил, что государственный переворот на Украине и агрессия против Донбасса произошли в результате прямого вмешательства США и ЕС в дела этой страны, что на Западе отказываются признавать. Обама, Трамп, Байден, снова Трамп – все занимались и занимаются одним и тем же – так называемым сдерживанием России, считает он.
 
