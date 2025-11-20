https://1prime.ru/20251120/ssha-864733024.html

США не информировали Европу о плане по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. США не информировали европейских союзников по поводу подготовки ими плана по разрешению украинского конфликта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники из Европы. Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники. "Они (европейские источники - ред.) были в неведении по поводу деталей плана (по Украине - ред.)", - отметили изданию европейские источники. Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что США не информировали Германию о якобы имеющемся новом плане мирного урегулирования на Украине. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

