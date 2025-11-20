Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не информировали Европу о плане по Украине, пишут СМИ - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251120/ssha-864733024.html
США не информировали Европу о плане по Украине, пишут СМИ
США не информировали Европу о плане по Украине, пишут СМИ - 20.11.2025, ПРАЙМ
США не информировали Европу о плане по Украине, пишут СМИ
США не информировали европейских союзников по поводу подготовки ими плана по разрешению украинского конфликта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T03:06+0300
2025-11-20T03:51+0300
экономика
энергетика
мировая экономика
украина
сша
рф
йоханн вадефуль
дмитрий песков
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864733024.jpg?1763599882
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. США не информировали европейских союзников по поводу подготовки ими плана по разрешению украинского конфликта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники из Европы. Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники. "Они (европейские источники - ред.) были в неведении по поводу деталей плана (по Украине - ред.)", - отметили изданию европейские источники. Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что США не информировали Германию о якобы имеющемся новом плане мирного урегулирования на Украине. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
украина
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, рф, йоханн вадефуль, дмитрий песков, сергей лавров, мид рф, мид
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, РФ, Йоханн Вадефуль, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
03:06 20.11.2025 (обновлено: 03:51 20.11.2025)
 
США не информировали Европу о плане по Украине, пишут СМИ

Telegraph: США не информировали Европу о подготовке плана по урегулированию на Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. США не информировали европейских союзников по поводу подготовки ими плана по разрешению украинского конфликта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники из Европы.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
"Они (европейские источники - ред.) были в неведении по поводу деталей плана (по Украине - ред.)", - отметили изданию европейские источники.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что США не информировали Германию о якобы имеющемся новом плане мирного урегулирования на Украине.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаУКРАИНАСШАРФЙоханн ВадефульДмитрий ПесковСергей ЛавровМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала