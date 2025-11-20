Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
План США по Украине предполагает снятие санкций с России, пишут СМИ - 20.11.2025, ПРАЙМ
План США по Украине предполагает снятие санкций с России, пишут СМИ
План США по Украине предполагает снятие санкций с России, пишут СМИ
2025-11-20T18:23+0300
2025-11-20T18:23+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на источник передает, что предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает снятие санкций с России, не уточнив, о каких именно санкциях идет речь. "Это предложение включает в себя... снятие санкций с России", - говорится в публикации. При этом агентство не уточняет, о каких санкциях идет речь. Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
18:23 20.11.2025
 
План США по Украине предполагает снятие санкций с России, пишут СМИ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Города мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на источник передает, что предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает снятие санкций с России, не уточнив, о каких именно санкциях идет речь.
"Это предложение включает в себя... снятие санкций с России", - говорится в публикации.
В Финляндии сообщили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине
17:50
17:50
При этом агентство не уточняет, о каких санкциях идет речь.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
План США по Украине потребует значительных уступок от Киева, пишут СМИ
10:02
10:02
 
