План США по Украине предполагает снятие санкций с России, пишут СМИ

План США по Украине предполагает снятие санкций с России, пишут СМИ

2025-11-20T18:23+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на источник передает, что предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает снятие санкций с России, не уточнив, о каких именно санкциях идет речь. "Это предложение включает в себя... снятие санкций с России", - говорится в публикации. При этом агентство не уточняет, о каких санкциях идет речь. Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.

