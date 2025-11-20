https://1prime.ru/20251120/stoimost-864735251.html
Названа стоимость конфискации США активов России
Названа стоимость конфискации США активов России - 20.11.2025, ПРАЙМ
Названа стоимость конфискации США активов России
Конфискация США активов России может стоить им примерно 6,6 миллиарда долларов - столько их инвестиций вложено в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T05:16+0300
2025-11-20T05:16+0300
2025-11-20T05:16+0300
экономика
финансы
россия
рф
сша
украина
дональд трамп
антон силуанов
сергей лавров
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864735251.jpg?1763605012
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Конфискация США активов России может стоить им примерно 6,6 миллиарда долларов - столько их инвестиций вложено в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.
Бюджетное управление конгресса США на прошлой неделе допустило, что американский президент Дональд Трамп в 2026-2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России в пять миллиардов долларов, находящихся под контролем американской юрисдикции. Подчеркивается, что существует значительная неопределенность относительно того, пойдет ли Трамп на данный шаг.
Сейчас в России действует указ президента, который предусматривает изъятие активов США в качестве ответной меры. В отношении других стран аналогичных мер не предусмотрено. Однако министр финансов РФ Антон Силуанов в начале недели говорил, что ведомство подготовило проект ответных мер на случай недружественных действий западных стран в отношении российских активов, в качестве ответа на конфискацию предусмотрены аналогичные меры.
Согласно данным, объем прямых инвестиций США в российскую экономику по итогам 2024 года составил 6,6 миллиарда долларов.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет "недружественным" инвесторам на вывод активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
рф
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, сша, украина, дональд трамп, антон силуанов, сергей лавров, конгресс сша, банк россия, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Конгресс США, банк Россия, Банк России
Названа стоимость конфискации США активов России
РИА Новости: конфискация США активов России может стоить $6,6 млрд
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Конфискация США активов России может стоить им примерно 6,6 миллиарда долларов - столько их инвестиций вложено в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.
Бюджетное управление конгресса США на прошлой неделе допустило, что американский президент Дональд Трамп в 2026-2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России в пять миллиардов долларов, находящихся под контролем американской юрисдикции. Подчеркивается, что существует значительная неопределенность относительно того, пойдет ли Трамп на данный шаг.
Сейчас в России действует указ президента, который предусматривает изъятие активов США в качестве ответной меры. В отношении других стран аналогичных мер не предусмотрено. Однако министр финансов РФ Антон Силуанов в начале недели говорил, что ведомство подготовило проект ответных мер на случай недружественных действий западных стран в отношении российских активов, в качестве ответа на конфискацию предусмотрены аналогичные меры.
Согласно данным, объем прямых инвестиций США в российскую экономику по итогам 2024 года составил 6,6 миллиарда долларов.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет "недружественным" инвесторам на вывод активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.