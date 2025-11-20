https://1prime.ru/20251120/stoimost-864735251.html

Названа стоимость конфискации США активов России

Названа стоимость конфискации США активов России - 20.11.2025, ПРАЙМ

Названа стоимость конфискации США активов России

Конфискация США активов России может стоить им примерно 6,6 миллиарда долларов - столько их инвестиций вложено в российскую экономику, подсчитало РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Конфискация США активов России может стоить им примерно 6,6 миллиарда долларов - столько их инвестиций вложено в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб. Бюджетное управление конгресса США на прошлой неделе допустило, что американский президент Дональд Трамп в 2026-2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России в пять миллиардов долларов, находящихся под контролем американской юрисдикции. Подчеркивается, что существует значительная неопределенность относительно того, пойдет ли Трамп на данный шаг. Сейчас в России действует указ президента, который предусматривает изъятие активов США в качестве ответной меры. В отношении других стран аналогичных мер не предусмотрено. Однако министр финансов РФ Антон Силуанов в начале недели говорил, что ведомство подготовило проект ответных мер на случай недружественных действий западных стран в отношении российских активов, в качестве ответа на конфискацию предусмотрены аналогичные меры. Согласно данным, объем прямых инвестиций США в российскую экономику по итогам 2024 года составил 6,6 миллиарда долларов. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет "недружественным" инвесторам на вывод активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

