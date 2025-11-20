https://1prime.ru/20251120/stts-864735359.html

В СТЦ рассказали, сколько иностранных брендов могут прийти на рынок ритейла

СОЧИ, 20 ноя – ПРАЙМ. Около 20 иностранных брендов могут прийти на российский рынок ритейла в 2026 году, рассказала РИА Недвижимость на выставке-форуме Mallpic вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева. "Количество новых зарубежных брендов плюс минус останется то же, глобально не поменяется. Около 20 брендов. Есть интерес со стороны азиатских брендов, все они ведут переговоры и их не останавливают", - сказала она. По словам Кермедчиевой, по итогам 2025 года в России будет 24 новых иностранных бренда. Также есть вероятность, что до конца придут еще два крупных фешен-ритейлера нижнего ценового сегмента из Азии, добавила она. Что касается ушедших западных брендов, то их возвращения стоит ждать не раньше 2029 года, считает вице-президент СТЦ.

