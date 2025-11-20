Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд проверит обоснованность заявления о банкротстве концерна Orlen - 20.11.2025, ПРАЙМ
Суд проверит обоснованность заявления о банкротстве концерна Orlen
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в четверг проведет заседание, на котором проверит обоснованность заявления зарегистрированного в Ямало-Ненецком автономном округе ЗАО "Предприятие Механизация" о банкротстве польского нефтяного концерна Orlen. Заявление о банкротстве АО "Польский нефтяной концерн Орлен" 25 июня поступило в суд, который 3 июля возбудил дело о банкротстве. Сумма задолженности пока не сообщается, но известно, что арбитражный суд Москвы в апреле по иску ЗАО "Предприятие Механизация" взыскал с концерна Orlen около 5,5 миллиона рублей неосновательного обогащения. В материалах суда говорится, что предприятие из ЯНАО и компания "Польская нефтяная и газовая промышленность" (PGNiG), которая в 2022 году была поглощена концерном Orlen, с 2002 по ноябрь 2022 года были собственниками смежных помещений в здании на улице Вавилова в Москве. При этом вход в свое помещение польская компания осуществляла через вестибюль, принадлежащий на праве собственности ЗАО "Предприятие Механизация". Договор на право пользования вестибюлем между собственниками отсутствовал. В январе 2024 года российская компания направила польской претензию с просьбой заплатить за фактическое пользование половиной вестибюля. Поскольку PGNiG денежные средства не перечислила, это стало основанием для обращения с иском, который был полностью удовлетворен. Польская сторона в деле не участвовала. Арбитражный суд Москвы в июле 2024 года прекратил производство по делу о банкротстве PGNiG, возбужденному по заявлению налоговой инспекции из-за долга перед бюджетом в размере около 3 миллионов рублей. Заявитель просил ввести в отношении должника локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство в отношении имущества PGNiG, находящегося на территории России. В ходе рассмотрения дела суд установил, что должник ликвидирован в связи с присоединением к Orlen, и прекратил дело о банкротстве. Польские энергетические концерны PGNiG и Orlen завершили слияние в 2022 году. План слияния предполагал передачу всего имущества PGNiG в обмен на акции Orlen, предоставленные акционерам PGNiG. Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках и т.д.
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в четверг проведет заседание, на котором проверит обоснованность заявления зарегистрированного в Ямало-Ненецком автономном округе ЗАО "Предприятие Механизация" о банкротстве польского нефтяного концерна Orlen.
Заявление о банкротстве АО "Польский нефтяной концерн Орлен" 25 июня поступило в суд, который 3 июля возбудил дело о банкротстве. Сумма задолженности пока не сообщается, но известно, что арбитражный суд Москвы в апреле по иску ЗАО "Предприятие Механизация" взыскал с концерна Orlen около 5,5 миллиона рублей неосновательного обогащения.
В материалах суда говорится, что предприятие из ЯНАО и компания "Польская нефтяная и газовая промышленность" (PGNiG), которая в 2022 году была поглощена концерном Orlen, с 2002 по ноябрь 2022 года были собственниками смежных помещений в здании на улице Вавилова в Москве. При этом вход в свое помещение польская компания осуществляла через вестибюль, принадлежащий на праве собственности ЗАО "Предприятие Механизация".
Договор на право пользования вестибюлем между собственниками отсутствовал. В январе 2024 года российская компания направила польской претензию с просьбой заплатить за фактическое пользование половиной вестибюля. Поскольку PGNiG денежные средства не перечислила, это стало основанием для обращения с иском, который был полностью удовлетворен. Польская сторона в деле не участвовала.
Арбитражный суд Москвы в июле 2024 года прекратил производство по делу о банкротстве PGNiG, возбужденному по заявлению налоговой инспекции из-за долга перед бюджетом в размере около 3 миллионов рублей. Заявитель просил ввести в отношении должника локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство в отношении имущества PGNiG, находящегося на территории России. В ходе рассмотрения дела суд установил, что должник ликвидирован в связи с присоединением к Orlen, и прекратил дело о банкротстве.
Польские энергетические концерны PGNiG и Orlen завершили слияние в 2022 году. План слияния предполагал передачу всего имущества PGNiG в обмен на акции Orlen, предоставленные акционерам PGNiG.
Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках и т.д.
 
