Суд в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры к Rietumu Banka

Арбитражный суд Москвы перешел к рассмотрению в закрытом режиме иска Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства компании "КИ Инвест" и ряда других... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T19:32+0300

МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы перешел к рассмотрению в закрытом режиме иска Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства компании "КИ Инвест" и ряда других российских юрлиц, подконтрольных, по мнению истца, латвийскому Rietumu Banka и владеющих недвижимостью в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства. По словам собеседника агентства, стороны рассчитывают на объективное рассмотрение, при этом латвийский банк на предварительном заседании 19 ноября заявил о желании урегулировать спор мировым соглашением. Суд назначил рассмотрение спора по существу на 28 ноября. Как считает истец, через ООО "КИ Инвест" из России выводятся деньги в Латвию. Изначально ответчиками, помимо этой компании, были указаны Банк Латвии, Rietumu Banka, его российское представительство и латвийская RB Investments, "дочка" Rietumu Banka и единственный участник ООО "КИ Инвест". Генпрокуратура РФ в иске потребовала признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и ООО "КИ Инвест", перечисление в рамках этого договора банку более 105 миллионов рублей, а также применить последствия недействительности сделок – взыскать в пользу РФ 100% долей ООО "КИ Инвест" и эту сумму. На заседании в октябре Генпрокуратура уточнила иск. Как пояснил истец, были выявлены новые активы, принадлежащие Rietumu Banka. Истец попросил взыскать в доход РФ в качестве применения недействительности сделок еще 12 юрлиц, в том числе ОАО "Новомосковский технопарк". Данные компании владеют недвижимостью, обременены залогами в пользу латвийского банка и переводят ему платежи в обход установленных государством ограничительных мер, сказал представитель истца. В связи с уточнением иска ведомство добавило в перечень ответчиков собственников российских компаний – несколько иностранных юрлиц и ряд физлиц, которых оно считает "номинальными владельцами активов Rietumu Banka". Сами же компании, изъятия которых добивается истец, привлечены к делу третьими лицами. Представитель Rietumu Banka возражал против уточненного иска, сославшись на отсутствие доказательств нарушения ответчиком законодательства Российской Федерации. Представители ответчиков и третьих лиц заявили об отсутствии оснований для утверждений об их номинальном статусе и совершении платежей в пользу латвийского банка в обход установленных государством ограничительных мер. Как следует из искового заявления, Rietumu Banka через RB Investments контролирует "КИ Инвест", которая выступает номинальным владельцем недвижимости, принадлежащей банку. Это земельные участки (площадью более 1,24 га), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье. Как утверждает истец, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер. Для этого использовался кредитный договор от 2016 года, выплаты долга по которому продлены до 2030 года. Как установили прокуроры, с 2022 по 2024 год ООО "КИ Инвест" вывело за границу более 806 тысяч евро и более 30 миллионов рублей, в сумме – свыше 105 миллионов рублей. Весь долг на февраль 2025 года составлял около 21,5 миллиона евро, что позволяет Rietumu Banka продолжать вывод денежных средств за рубеж. Суд ранее принял обеспечительные меры, арестовав активы Rietumu Banka и его "дочек" в РФ. Помимо активов "КИ Инвест", арест наложен на четыре земельных участка в Подмосковье площадью более 3,5 гектара, квартиру в Москве, жилой дом, нежилое здание и объект незавершенного строительства в Барвихинском поселении.

