https://1prime.ru/20251120/tsb-864759440.html
ЦБ назвал международные резервы России на 14 ноября
ЦБ назвал международные резервы России на 14 ноября - 20.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал международные резервы России на 14 ноября
Международные резервы России с 7 по 14 ноября впервые выросли после трех недель спада и составили 734,1 миллиарда долларов, следует из данных Банка России. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T16:10+0300
2025-11-20T16:10+0300
2025-11-20T16:11+0300
финансы
банки
россия
рф
сша
банк россия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы России с 7 по 14 ноября впервые выросли после трех недель спада и составили 734,1 миллиарда долларов, следует из данных Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 14 ноября 2025 года составили 734,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 14,3 млрд долларов США, или на 2,0%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные резервы по состоянию на конец дня 7 ноября составляли 719,8 миллиарда долларов, снизившись с 725,8 миллиарда долларов на 31 октября. При этом по состоянию на конец дня 24 октября резервы составляли 731,2 миллиарда долларов, а на конец дня 17 октября - 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
https://1prime.ru/20251113/ssha--864495479.html
https://1prime.ru/20251110/zoloto-864384260.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, сша, банк россия, мвф
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, США, банк Россия, МВФ
ЦБ назвал международные резервы России на 14 ноября
Международные резервы России на 14 ноября составили $734,1 млрд