ЦБ назвал международные резервы России на 14 ноября - 20.11.2025
ЦБ назвал международные резервы России на 14 ноября
ЦБ назвал международные резервы России на 14 ноября - 20.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал международные резервы России на 14 ноября
Международные резервы России с 7 по 14 ноября впервые выросли после трех недель спада и составили 734,1 миллиарда долларов, следует из данных Банка России. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T16:10+0300
2025-11-20T16:11+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы России с 7 по 14 ноября впервые выросли после трех недель спада и составили 734,1 миллиарда долларов, следует из данных Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 14 ноября 2025 года составили 734,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 14,3 млрд долларов США, или на 2,0%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные резервы по состоянию на конец дня 7 ноября составляли 719,8 миллиарда долларов, снизившись с 725,8 миллиарда долларов на 31 октября. При этом по состоянию на конец дня 24 октября резервы составляли 731,2 миллиарда долларов, а на конец дня 17 октября - 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
16:10 20.11.2025 (обновлено: 16:11 20.11.2025)
 
ЦБ назвал международные резервы России на 14 ноября

Международные резервы России на 14 ноября составили $734,1 млрд

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы России с 7 по 14 ноября впервые выросли после трех недель спада и составили 734,1 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 14 ноября 2025 года составили 734,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 14,3 млрд долларов США, или на 2,0%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
FT: США воспользовались своими резервами в МВФ для помощи Аргентине
13 ноября, 11:52
Международные резервы по состоянию на конец дня 7 ноября составляли 719,8 миллиарда долларов, снизившись с 725,8 миллиарда долларов на 31 октября. При этом по состоянию на конец дня 24 октября резервы составляли 731,2 миллиарда долларов, а на конец дня 17 октября - 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Маркировка золотого слитка высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Доля золота в резервах России достигла максимума с 1995 года
10 ноября, 16:28
 
