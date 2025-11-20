https://1prime.ru/20251120/turpotok-864762443.html

Эксперт спрогнозировала рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз

20.11.2025

Эксперт спрогнозировала рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Количество туристов из КНР может превысить показатели допандемийного периода в случае введения безвизового режима для китайских граждан и готовности инфраструктуры России к увеличению турпотока, такое мнение высказала в беседе с РИА Новости заведующий сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. Президент РФ Владимир Путин 18 ноября заявил, что безвизовый режим для граждан Китая, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время. "У нас достаточно эффективно и интенсивно развиваются двусторонние отношения, поэтому, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций типа эпидемий и необходимости закрытия или сокращения, я предполагаю, что (турпоток из Китая - ред.) даже превысит доковидный период. Китайцы любят путешествовать", - сказала Кузьмина. По ее словам, важным условием для этого станет готовность российской туристической инфраструктуры к увеличению потока гостей, особенно после того, как китайцы начали массово сдавать билеты в Японию на фоне напряженности в отношениях Пекина и Токио. "Я думаю, расширение наших маршрутов дает определенную альтернативу. Это не значит, что китайцы будут ездить только к нам, но это дает альтернативу, чтобы съездить и посмотреть, тем более у нас есть что посмотреть - и не только Москву, Петербург и Золотое кольцо", - отметила эксперт. Как уточнила Кузьмина, до пандемии COVID-19 в Россию направлялся очень большой поток китайских туристов, и они активно приобретали некоторые российские товары, такие как ювелирные и кондитерские изделия, а также продукцию народных промыслов. "(Введение безвизового режима - ред.) очень серьезно повлияет на некоторые из таких отраслей… и расширит возможности тех производителей, которые нацелены именно на китайский рынок", - считает эксперт. Она также добавила, что Россия имеет протяженную границу с Китаем, поэтому рост туристического потока будет также важен для приграничных районов. По данным пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ, в 2019 году, до начала пандемии COVID-19, Россию посетили более 5 миллионов иностранных туристов. Лидером среди стран стал Китай, откуда приехали 1,5 миллиона человек. МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.

