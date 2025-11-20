Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции назвали нереалистичным отказ от российского газа - 20.11.2025
В Турции назвали нереалистичным отказ от российского газа
В Турции назвали нереалистичным отказ от российского газа - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Турции назвали нереалистичным отказ от российского газа
Отказ Турции от российского газа в среднесрочной перспективе выглядит нереалистичным, при этом Анкара стремится снизить зависимость от одного поставщика, такое... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T07:17+0300
2025-11-20T08:28+0300
АНКАРА, 20 ноя – ПРАЙМ. Отказ Турции от российского газа в среднесрочной перспективе выглядит нереалистичным, при этом Анкара стремится снизить зависимость от одного поставщика, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Анкара якобы намерена прекратить закупки российской нефти. Его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти заявления, отметил, что Россия уважает позицию Турции и уверена, что Анкара будет действовать исходя из национальных интересов. По словам собеседника РИА Новости, Турция продолжит закупки российского газа, несмотря на собственные проекты по добыче и диверсификацию импорта. "Ситуация, при которой Турция полностью прекратит закупки газа у России, не соответствует реальности", — отметил Эрчин. По его мнению, благодаря тому что Турция не зависит от одного поставщика и ведёт разведку собственных энергоресурсов, объёмы закупок снижаются. "Это своего рода уравновешивание. Однако в среднесрочной перспективе полный отказ от поставок из России не рассматривается. Что будет в долгосрочной перспективе — пока сказать невозможно", — заключил эксперт. По данным агентства Блумберг, Анкара и Москва ведут переговоры о продлении двух крупных контрактов на поставку трубопроводного газа с сохранением годового объема около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней структурой "Газпрома" — компанией "Газпром экспорт" — и государственной компанией Botas истекает в 2025 году. Речь идет о 16 миллиардах кубометров по "Голубому потоку" и 5,75 миллиарда — по "Турецкому потоку". По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году доля российской нефти в турецком импорте составила 66%, а газа — 41%. В этих условиях, отмечала газета Ekonomim, Анкара стремится расширить "корзину альтернативных поставок". Как сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва США отказаться от российской нефти Турция не изменила свою энергополитику, но ускорила процесс диверсификации поставщиков. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
07:17 20.11.2025 (обновлено: 08:28 20.11.2025)
 
В Турции назвали нереалистичным отказ от российского газа

Экономист Эрчин: отказ Турции от российского газа выглядит нереалистичным

Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 20 ноя – ПРАЙМ. Отказ Турции от российского газа в среднесрочной перспективе выглядит нереалистичным, при этом Анкара стремится снизить зависимость от одного поставщика, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Анкара якобы намерена прекратить закупки российской нефти. Его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти заявления, отметил, что Россия уважает позицию Турции и уверена, что Анкара будет действовать исходя из национальных интересов.
По словам собеседника РИА Новости, Турция продолжит закупки российского газа, несмотря на собственные проекты по добыче и диверсификацию импорта.
"Ситуация, при которой Турция полностью прекратит закупки газа у России, не соответствует реальности", — отметил Эрчин.
По его мнению, благодаря тому что Турция не зависит от одного поставщика и ведёт разведку собственных энергоресурсов, объёмы закупок снижаются.
"Это своего рода уравновешивание. Однако в среднесрочной перспективе полный отказ от поставок из России не рассматривается. Что будет в долгосрочной перспективе — пока сказать невозможно", — заключил эксперт.
По данным агентства Блумберг, Анкара и Москва ведут переговоры о продлении двух крупных контрактов на поставку трубопроводного газа с сохранением годового объема около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней структурой "Газпрома" — компанией "Газпром экспорт" — и государственной компанией Botas истекает в 2025 году. Речь идет о 16 миллиардах кубометров по "Голубому потоку" и 5,75 миллиарда — по "Турецкому потоку".
По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году доля российской нефти в турецком импорте составила 66%, а газа — 41%. В этих условиях, отмечала газета Ekonomim, Анкара стремится расширить "корзину альтернативных поставок".
Как сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва США отказаться от российской нефти Турция не изменила свою энергополитику, но ускорила процесс диверсификации поставщиков.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
