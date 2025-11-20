Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Стамбуле не объяснили отказ в швартовке судна из России Astoria Grande - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/turtsiya-864762159.html
В Стамбуле не объяснили отказ в швартовке судна из России Astoria Grande
В Стамбуле не объяснили отказ в швартовке судна из России Astoria Grande - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Стамбуле не объяснили отказ в швартовке судна из России Astoria Grande
Судовладельцу лайнера Astoria Grande, прибывшего из России с россиянами на борту, не объяснили в администрации порта в Стамбуле отказ в разрешении на швартовку... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T16:53+0300
2025-11-20T16:53+0300
бизнес
россия
стамбул
сочи
мраморное море
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
СОЧИ, 20 ноя - ПРАЙМ. Судовладельцу лайнера Astoria Grande, прибывшего из России с россиянами на борту, не объяснили в администрации порта в Стамбуле отказ в разрешении на швартовку во время двухнедельного круиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон". "Поскольку портовые власти не предоставили разрешения международному круизному лайнеру Astoria Grande, который ходит под флагом Палау, на швартовку в порту города Стамбул в рамках завершения текущего двухнедельного круиза, лайнер вынужден проследовать к следующему порту - город Сочи. Причины данного решения портовой администрации не были разъяснены судовладельцу", - говорится в сообщении. Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не смог пришвартоваться в Стамбуле, сообщила ранее в четверг РИА Новости пассажирка Наталья. По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море как минимум с 05.09 мск. Турецкое госагентство Anadolu передавало, что судно ранее посетило порты Антальи, Аланьи и Измира, на его борту 616 пассажиров — преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа.
https://1prime.ru/20251110/sudno-864389814.html
стамбул
сочи
мраморное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, стамбул, сочи, мраморное море, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Стамбул, СОЧИ, Мраморное море, СК РФ
16:53 20.11.2025
 
В Стамбуле не объяснили отказ в швартовке судна из России Astoria Grande

Администрация порта в Стамбуле не объяснила отказ в швартовке судна из РФ Astoria Grande

© flickr.com / Nicholas NgФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Флаг Турции. Архивное фото
© flickr.com / Nicholas Ng
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 20 ноя - ПРАЙМ. Судовладельцу лайнера Astoria Grande, прибывшего из России с россиянами на борту, не объяснили в администрации порта в Стамбуле отказ в разрешении на швартовку во время двухнедельного круиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон".
"Поскольку портовые власти не предоставили разрешения международному круизному лайнеру Astoria Grande, который ходит под флагом Палау, на швартовку в порту города Стамбул в рамках завершения текущего двухнедельного круиза, лайнер вынужден проследовать к следующему порту - город Сочи. Причины данного решения портовой администрации не были разъяснены судовладельцу", - говорится в сообщении.
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не смог пришвартоваться в Стамбуле, сообщила ранее в четверг РИА Новости пассажирка Наталья. По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море как минимум с 05.09 мск.
Турецкое госагентство Anadolu передавало, что судно ранее посетило порты Антальи, Аланьи и Измира, на его борту 616 пассажиров — преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа.
Паром Seabridge - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Пассажиры парома Трабзон-Сочи покинули судно спустя пять суток
10 ноября, 18:21
 
БизнесРОССИЯСтамбулСОЧИМраморное мореСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала