https://1prime.ru/20251120/uitkoff-864732573.html
Уиткофф случайно опубликовал сообщение о возможном источнике Axio
Уиткофф случайно опубликовал сообщение о возможном источнике Axio - 20.11.2025, ПРАЙМ
Уиткофф случайно опубликовал сообщение о возможном источнике Axio
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф случайно опубликовал в социальной сети Х сообщение о вероятном источнике портала Axios,... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T02:27+0300
2025-11-20T02:27+0300
2025-11-20T02:27+0300
общество
украина
сша
москва
стив уиткофф
дмитрий песков
сергей лавров
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864732573.jpg?1763594846
ВАШИНГТОН, 20 ноя – ПРАЙМ. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф случайно опубликовал в социальной сети Х сообщение о вероятном источнике портала Axios, написавшего про "тайные консультации" Вашингтона и Москвы по разработке нового плана урегулирования конфликта на Украине.
"Должно быть, он получил это от К.", - говорится в тексте сообщения Уиткоффа под ссылкой на статью портала.
Позднее надпись была удалена, что может указывать на ее вероятную публикацию по ошибке.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
украина
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, сша, москва, стив уиткофф, дмитрий песков, сергей лавров, мид рф, мид
Общество , УКРАИНА, США, МОСКВА, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
Уиткофф случайно опубликовал сообщение о возможном источнике Axio
Уиткофф случайно опубликовал сообщение о возможном источнике по Украине
ВАШИНГТОН, 20 ноя – ПРАЙМ. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф случайно опубликовал в социальной сети Х сообщение о вероятном источнике портала Axios, написавшего про "тайные консультации" Вашингтона и Москвы по разработке нового плана урегулирования конфликта на Украине.
"Должно быть, он получил это от К.", - говорится в тексте сообщения Уиткоффа под ссылкой на статью портала.
Позднее надпись была удалена, что может указывать на ее вероятную публикацию по ошибке.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.