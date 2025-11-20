https://1prime.ru/20251120/uitkoff-864734924.html

СМИ: Уиткофф начал работу над новым планом США по Украине

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал работать над новым планом США по урегулированию на Украине в конце октября после встречи со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом. Агентство Рейтер на этой неделе передавало, что Дмитриев провел в октябре продуктивные переговоры с Уиткоффом. "Усилия посланника администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по вопросам мира Стива Уиткоффа, который выступал в качестве переговорщика с Москвой, начались в конце прошлого месяца, когда он встретился с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым в Майами", - сообщает газета. Два источника заявили изданию, что украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда стало известно о существовании этого плана, в том числе потому, что они полагали, что мнение Трампа о российском президенте Владимире Путине изменилось. Еще один источник сообщил газете, что положения плана остаются предметом переговоров, и один из вопросов, который еще рассматривают чиновники США, состоит в том, стоит ли упоминать в документе НАТО и каким образом это делать. Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

