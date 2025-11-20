Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Уиткофф начал работу над новым планом США по Украине - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251120/uitkoff-864734924.html
СМИ: Уиткофф начал работу над новым планом США по Украине
СМИ: Уиткофф начал работу над новым планом США по Украине - 20.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Уиткофф начал работу над новым планом США по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал работать над новым планом США по урегулированию на Украине в конце октября после встречи со спецпредставителем... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T04:52+0300
2025-11-20T04:52+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
украина
рф
стив уиткофф
кирилл дмитриев
владимир путин
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864734924.jpg?1763603559
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал работать над новым планом США по урегулированию на Украине в конце октября после встречи со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом. Агентство Рейтер на этой неделе передавало, что Дмитриев провел в октябре продуктивные переговоры с Уиткоффом. "Усилия посланника администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по вопросам мира Стива Уиткоффа, который выступал в качестве переговорщика с Москвой, начались в конце прошлого месяца, когда он встретился с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым в Майами", - сообщает газета. Два источника заявили изданию, что украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда стало известно о существовании этого плана, в том числе потому, что они полагали, что мнение Трампа о российском президенте Владимире Путине изменилось. Еще один источник сообщил газете, что положения плана остаются предметом переговоров, и один из вопросов, который еще рассматривают чиновники США, состоит в том, стоит ли упоминать в документе НАТО и каким образом это делать. Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, украина, рф, стив уиткофф, кирилл дмитриев, владимир путин, politico, нато, мид рф
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, РФ, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Politico, НАТО, МИД РФ
04:52 20.11.2025
 
СМИ: Уиткофф начал работу над новым планом США по Украине

Politico: Уиткофф начал работу над новым планом США по Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал работать над новым планом США по урегулированию на Украине в конце октября после встречи со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.
Агентство Рейтер на этой неделе передавало, что Дмитриев провел в октябре продуктивные переговоры с Уиткоффом.
"Усилия посланника администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по вопросам мира Стива Уиткоффа, который выступал в качестве переговорщика с Москвой, начались в конце прошлого месяца, когда он встретился с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым в Майами", - сообщает газета.
Два источника заявили изданию, что украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда стало известно о существовании этого плана, в том числе потому, что они полагали, что мнение Трампа о российском президенте Владимире Путине изменилось.
Еще один источник сообщил газете, что положения плана остаются предметом переговоров, и один из вопросов, который еще рассматривают чиновники США, состоит в том, стоит ли упоминать в документе НАТО и каким образом это делать.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАУКРАИНАРФСтив УиткоффКирилл ДмитриевВладимир ПутинPoliticoНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала