https://1prime.ru/20251120/ukraina-864730889.html

На Украине создадут временное правительство, заявила депутат Рады

На Украине создадут временное правительство, заявила депутат Рады - 20.11.2025, ПРАЙМ

На Украине создадут временное правительство, заявила депутат Рады

Депутат верховной рады Анна Скороход считает, что на Украине будет создано временное правительство, которое подпишет соглашение по урегулированию конфликта с... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T00:50+0300

2025-11-20T00:50+0300

2025-11-20T00:50+0300

экономика

мировая экономика

общество

украина

великобритания

владимир зеленский

валерий залужный

набу

рада

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864730889.jpg?1763589038

МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Депутат верховной рады Анна Скороход считает, что на Украине будет создано временное правительство, которое подпишет соглашение по урегулированию конфликта с Россией. "Думаю, парламент немного покачает. Дальше будет увольнение (руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея – ред.) Ермака - это вопрос возможного самосохранения Зеленского. Дальше мы увидим условия мирного переговорного процесса... Дальше будет временное правительство… это будет правительство на несколько месяцев, которое подготовит страну к выборам, проведет переговорный процесс, подпишет мировое соглашение", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция". По ее мнению, одним из кандидатов на пост главы временного правительства может быть посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный. "Скорее всего вернется Залужный и наши западные партнеры очень видят его главой этого временного переходного правительства. Имеет ли шансы Петр Алексеевич (Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность", эк-президент Украины – ред.)? Все возможно. Дадут ли? Не уверена. Будет ли это перезагрузкой? Точно нет", - отметила Скороход. Ранее ряд депутатов Рады на фоне коррупционного скандала потребовали полной отставки кабмина Украины. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, набу, рада, энергоатом