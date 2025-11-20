https://1prime.ru/20251120/ukraina-864732114.html

В Белом доме назвали урегулирование конфликта на Украине приоритетом Трампа

ВАШИНГТОН, 20 ноя – ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине остается приоритетом во внешней политике президента США Дональда Трампа, заявил замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер. "Это тот вопрос, который президент продолжает ставить во главу угла в рамках нашей внешнеполитической цели, а именно - достижение урегулирования в войне Украины и России, чтобы мы могли достичь мира в Европе", - сообщил он в Белом доме. При этом американский чиновник отказался комментировать информацию относительно нового плана урегулирования украинского конфликта, отметив, что не располагает новостями по данному вопросу. Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

