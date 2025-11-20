Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина может работать только на вливаниях, заявила Захарова - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251120/ukraina-864735060.html
Украина может работать только на вливаниях, заявила Захарова
Украина может работать только на вливаниях, заявила Захарова - 20.11.2025, ПРАЙМ
Украина может работать только на вливаниях, заявила Захарова
Украинская экономика может работать только на искусственных вливаниях огромных сумм со стороны спонсоров киевского режима, заявила в интервью РИА Новости... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T05:01+0300
2025-11-20T05:01+0300
экономика
мировая экономика
украина
рф
москва
мария захарова
урсула фон дер ляйен
ес
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864735060.jpg?1763604104
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Украинская экономика может работать только на искусственных вливаниях огромных сумм со стороны спонсоров киевского режима, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается экономических показателей Украины, я думаю, что и говорить об этом бессмысленно. Все, естественно, на уровне искусственного поддержания некой жизнедеятельности, и это абсолютно говорит о нежизнеспособности украинской экономики, промышленности и так далее. Она может работать только на искусственных вливаниях, причем огромных сумм", - сказала она. Как подчеркнула Захарова, на Западе все больше осознают, что финансирование киевского режима разрушает саму Западную Европу. "Я думаю, обыватели (в ЕС - ред.) долгое время полагали, что эти средства идут на благо Украины. Сейчас все больше людей прозревает и понимает, что это разрушает Украину и что это разрушает саму Западную Европу. И, помимо всего прочего, сейчас вишенкой на торте стал очередной грандиозный вскрывшийся гнойник, связанный с кровавыми коррупционными махинациями Банковой", - добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в письме лидерам стран ЕС подчеркнула, что финансовая устойчивость Украины снижается, а в 2026 году страна рискует оказаться в бюджетном тупике без новых денежных поступлений. Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы. Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru 20 ноября в 14.00 мск.
украина
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, рф, москва, мария захарова, урсула фон дер ляйен, ес, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, МОСКВА, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, МИД РФ, МИД
05:01 20.11.2025
 
Украина может работать только на вливаниях, заявила Захарова

Захарова: экономика Украины может работать только на искусственных вливаниях

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Украинская экономика может работать только на искусственных вливаниях огромных сумм со стороны спонсоров киевского режима, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается экономических показателей Украины, я думаю, что и говорить об этом бессмысленно. Все, естественно, на уровне искусственного поддержания некой жизнедеятельности, и это абсолютно говорит о нежизнеспособности украинской экономики, промышленности и так далее. Она может работать только на искусственных вливаниях, причем огромных сумм", - сказала она.
Как подчеркнула Захарова, на Западе все больше осознают, что финансирование киевского режима разрушает саму Западную Европу.
"Я думаю, обыватели (в ЕС - ред.) долгое время полагали, что эти средства идут на благо Украины. Сейчас все больше людей прозревает и понимает, что это разрушает Украину и что это разрушает саму Западную Европу. И, помимо всего прочего, сейчас вишенкой на торте стал очередной грандиозный вскрывшийся гнойник, связанный с кровавыми коррупционными махинациями Банковой", - добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в письме лидерам стран ЕС подчеркнула, что финансовая устойчивость Украины снижается, а в 2026 году страна рискует оказаться в бюджетном тупике без новых денежных поступлений.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru 20 ноября в 14.00 мск.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАРФМОСКВАМария ЗахароваУрсула фон дер ЛяйенЕСМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала