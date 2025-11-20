Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
"Закончится трагедией". На Западе оценили решение Трампа по Украине
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может столкнуться с обвинениями в жестокости по отношению к Украине, сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х."Вскоре Трампа обвинят в жестких требованиях к Украине. Вините не Трампа, а людей, которые поддерживали переворот 2014 года, непрерывные эскалации и саботаж мирных соглашений. Было предсказуемо, что это закончится трагедией и что условия будут только ухудшаться", — подчеркнул профессор.Накануне глава Белого дома одобрил план из 28 пунктов, направленный на разрешение украинского конфликта.Ранее портал Axios сообщал, что США ведут "секретные консультации" с Россией для разработки нового мирного плана по Украине. Этот план включает 28 пунктов, среди которых признание США Крыма и Донбасса в составе России, уменьшение военной помощи Украине, признание канонического статуса УПЦ и предоставление русскому языку государственного статуса на Украине, а также сокращение численности украинских вооруженных сил.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где обсуждалось мирное урегулирование на Украине, никаких изменений в этой области не происходило.
06:38 20.11.2025 (обновлено: 06:39 20.11.2025)
 
"Закончится трагедией". На Западе оценили решение Трампа по Украине

Дизен: Трампа обвинят в жестокости в отношении Украины

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
© fotolia.com / YuI
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может столкнуться с обвинениями в жестокости по отношению к Украине, сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
"Вскоре Трампа обвинят в жестких требованиях к Украине. Вините не Трампа, а людей, которые поддерживали переворот 2014 года, непрерывные эскалации и саботаж мирных соглашений. Было предсказуемо, что это закончится трагедией и что условия будут только ухудшаться", — подчеркнул профессор.
Накануне глава Белого дома одобрил план из 28 пунктов, направленный на разрешение украинского конфликта.
Ранее портал Axios сообщал, что США ведут "секретные консультации" с Россией для разработки нового мирного плана по Украине. Этот план включает 28 пунктов, среди которых признание США Крыма и Донбасса в составе России, уменьшение военной помощи Украине, признание канонического статуса УПЦ и предоставление русскому языку государственного статуса на Украине, а также сокращение численности украинских вооруженных сил.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где обсуждалось мирное урегулирование на Украине, никаких изменений в этой области не происходило.
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Делегация с министром армии США прибыла в Киев, заявило посольство
Вчера, 14:01
 
