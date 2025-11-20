https://1prime.ru/20251120/ukraina-864736736.html
"Закончится трагедией". На Западе оценили решение Трампа по Украине
"Закончится трагедией". На Западе оценили решение Трампа по Украине - 20.11.2025, ПРАЙМ
"Закончится трагедией". На Западе оценили решение Трампа по Украине
Президент США Дональд Трамп может столкнуться с обвинениями в жестокости по отношению к Украине, сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T06:38+0300
2025-11-20T06:38+0300
2025-11-20T06:39+0300
политика
украина
сша
дональд трамп
запад
дмитрий песков
владимир путин
упц
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может столкнуться с обвинениями в жестокости по отношению к Украине, сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х."Вскоре Трампа обвинят в жестких требованиях к Украине. Вините не Трампа, а людей, которые поддерживали переворот 2014 года, непрерывные эскалации и саботаж мирных соглашений. Было предсказуемо, что это закончится трагедией и что условия будут только ухудшаться", — подчеркнул профессор.Накануне глава Белого дома одобрил план из 28 пунктов, направленный на разрешение украинского конфликта.Ранее портал Axios сообщал, что США ведут "секретные консультации" с Россией для разработки нового мирного плана по Украине. Этот план включает 28 пунктов, среди которых признание США Крыма и Донбасса в составе России, уменьшение военной помощи Украине, признание канонического статуса УПЦ и предоставление русскому языку государственного статуса на Украине, а также сокращение численности украинских вооруженных сил.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где обсуждалось мирное урегулирование на Украине, никаких изменений в этой области не происходило.
https://1prime.ru/20251119/kiev-864702955.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, дональд трамп, запад, дмитрий песков, владимир путин, упц
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, ЗАПАД, Дмитрий Песков, Владимир Путин, УПЦ
"Закончится трагедией". На Западе оценили решение Трампа по Украине
Дизен: Трампа обвинят в жестокости в отношении Украины
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп может столкнуться с обвинениями в жестокости по отношению к Украине, сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х
.
"Вскоре Трампа обвинят в жестких требованиях к Украине. Вините не Трампа, а людей, которые поддерживали переворот 2014 года, непрерывные эскалации и саботаж мирных соглашений. Было предсказуемо, что это закончится трагедией и что условия будут только ухудшаться", — подчеркнул профессор.
Накануне глава Белого дома одобрил план из 28 пунктов, направленный на разрешение украинского конфликта.
Ранее портал Axios сообщал, что США ведут "секретные консультации" с Россией для разработки нового мирного плана по Украине. Этот план включает 28 пунктов, среди которых признание США Крыма и Донбасса в составе России, уменьшение военной помощи Украине, признание канонического статуса УПЦ и предоставление русскому языку государственного статуса на Украине, а также сокращение численности украинских вооруженных сил.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где обсуждалось мирное урегулирование на Украине, никаких изменений в этой области не происходило.
Делегация с министром армии США прибыла в Киев, заявило посольство