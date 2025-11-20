В США объяснили резкую активизацию работы над планом по Украине
Политолог Доктороу: сделка по Украине знаменует конец режима Зеленского
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Активная деятельность администрации президента США Дональда Трампа по созданию плана по урегулированию ситуации в Украине обусловлена стремлением застигнуть Владимира Зеленского в момент его наибольшей уязвимости, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Эндрю Наполитано.
"Только через три недели ЕС в составе глав государств и правительств соберется в Брюсселе, чтобы принять решение о судьбе конфискованных российских государственных активов, замороженных в Европе. Так что время выбрано так, чтобы поймать Зеленского, когда он наиболее уязвим, и реализовать американский план до того, как европейцы соберутся с силами", — сказал эксперт.
По мнению политолога, Зеленский не располагает возможностями для маневра в текущих условиях. Это вынуждает его согласиться с планом мирного урегулирования, предложенным Соединёнными Штатами.
"В свете их обоснованной веры в то, что с Дональдом Трампом можно заключить сделку, которая будет навязана европейцам и украинцам, если они этого не сделают, то конфликт будет продолжаться несколько дольше, пока в Киеве не произойдут перемены: либо Зеленского убьют, либо его сместят, либо он получит золотое рукопожатие и уедет наслаждаться своим награбленным богатством за границу", — резюмировал Доктороу.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что предложенный США план по мирному урегулированию украинского конфликта предполагает уменьшение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ, введение русского языка как государственного на Украине, отказ от притязаний на Крым и весь Донбасс, а также сокращение численности ВСУ.