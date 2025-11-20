Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе объяснили, к чему приведет наказание Зеленского от Трампа - 20.11.2025
Политика
На Западе объяснили, к чему приведет наказание Зеленского от Трампа
На Западе объяснили, к чему приведет наказание Зеленского от Трампа
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Мирное соглашение, которое президент США Дональд Трамп навяжет Украине, станет своего рода наказанием для Владимира Зеленского и предупреждением для европейских элит, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х."Существует реальная вероятность, что сделка, которую навяжут Киеву и "коалиции желающих", будет значительно хуже, чем аляскинская рамка. Это познавательно. Это предназначено для образовательных интересов. Либеральные глобалисты в Европе и Зеленский зашли слишком далеко, пытаясь играть с Трампом. Его терпение явно иссякало еще несколько недель назад. Он хочет убедиться, что подобные саботаж и детская кровавость никогда больше не повторятся", — подчеркнул аналитик.По мнению Кошковича, это мирное соглашение также подорвет позиции европейских лидеров, связанных с Брюсселем, которые вице-президент США Джей Ди Вэнс около полугода назад на Мюнхенской конференции назвал настоящей опасностью для Европы.Согласно информации телеканала NBC, Трамп уже одобрил план из 28 пунктов для урегулирования ситуации на Украине.Ранее портал Axios сообщал, что США ведут "секретные консультации" с Россией для разработки нового мирного плана по Украине. Этот план включает 28 пунктов, среди которых признание США Крыма и Донбасса в составе России, уменьшение военной помощи Украине, признание канонического статуса УПЦ и предоставление русскому языку государственного статуса на Украине, а также сокращение численности украинских вооруженных сил.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где обсуждалось мирное урегулирование на Украине, никаких изменений в этой области не происходило.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Мирное соглашение, которое президент США Дональд Трамп навяжет Украине, станет своего рода наказанием для Владимира Зеленского и предупреждением для европейских элит, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.
"Существует реальная вероятность, что сделка, которую навяжут Киеву и "коалиции желающих", будет значительно хуже, чем аляскинская рамка. Это познавательно. Это предназначено для образовательных интересов. Либеральные глобалисты в Европе и Зеленский зашли слишком далеко, пытаясь играть с Трампом. Его терпение явно иссякало еще несколько недель назад. Он хочет убедиться, что подобные саботаж и детская кровавость никогда больше не повторятся", — подчеркнул аналитик.
По мнению Кошковича, это мирное соглашение также подорвет позиции европейских лидеров, связанных с Брюсселем, которые вице-президент США Джей Ди Вэнс около полугода назад на Мюнхенской конференции назвал настоящей опасностью для Европы.
Согласно информации телеканала NBC, Трамп уже одобрил план из 28 пунктов для урегулирования ситуации на Украине.
Ранее портал Axios сообщал, что США ведут "секретные консультации" с Россией для разработки нового мирного плана по Украине. Этот план включает 28 пунктов, среди которых признание США Крыма и Донбасса в составе России, уменьшение военной помощи Украине, признание канонического статуса УПЦ и предоставление русскому языку государственного статуса на Украине, а также сокращение численности украинских вооруженных сил.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где обсуждалось мирное урегулирование на Украине, никаких изменений в этой области не происходило.
Делегация с министром армии США прибыла в Киев, заявило посольство
Вчера, 14:01
