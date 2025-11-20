Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-премьер Украины призвал возбудить против Зеленского дело о коррупции - 20.11.2025
Экс-премьер Украины призвал возбудить против Зеленского дело о коррупции
Экс-премьер Украины призвал возбудить против Зеленского дело о коррупции - 20.11.2025, ПРАЙМ
Экс-премьер Украины призвал возбудить против Зеленского дело о коррупции
Владимир Зеленский был в курсе преступлений главы своего офиса Андрея Ермака и поддерживал его, поэтому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T17:15+0300
2025-11-20T17:15+0300
МОСКВА, 20ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский был в курсе преступлений главы своего офиса Андрея Ермака и поддерживал его, поэтому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно возбудить против Зеленского уголовное дело о коррупции, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. В четверг партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова - с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко. "А что должен делать дальше Зеленский? Это (Ермак - ред.) его ближайший помощник. Он что, не в курсе разве был команд этого Ермака (когда препятствовал расследованиям НАБУ - ред.)? В курсе. Он сам это делал. Значит, и против него надо возбуждать уголовное дело. Но пока он на посту президента, он пользуется иммунитетом. Если он легитимен. А если он нелегитимен, то вполне возможно его уголовное преследование", - считает Азаров. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
украина
17:15 20.11.2025
 
Экс-премьер Украины призвал возбудить против Зеленского дело о коррупции

Азаров: НАБУ должно возбудить против Зеленского уголовное дело

МОСКВА, 20ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский был в курсе преступлений главы своего офиса Андрея Ермака и поддерживал его, поэтому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно возбудить против Зеленского уголовное дело о коррупции, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
В четверг партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова - с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко.
"А что должен делать дальше Зеленский? Это (Ермак - ред.) его ближайший помощник. Он что, не в курсе разве был команд этого Ермака (когда препятствовал расследованиям НАБУ - ред.)? В курсе. Он сам это делал. Значит, и против него надо возбуждать уголовное дело. Но пока он на посту президента, он пользуется иммунитетом. Если он легитимен. А если он нелегитимен, то вполне возможно его уголовное преследование", - считает Азаров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
