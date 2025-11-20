Посол Украины в США признала, что Украину ждет тяжелая зима
Стефанишина: Украину ожидает тяжелая зима, несмотря на поставки СПГ из США
© AFP / Sergei SupinskyАктивисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве
Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Новый украинский посол в США Ольга Стефанишина признала, что Украину ожидает тяжелая зима, несмотря на согласованные поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.
Ранее греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. Сжиженный природный газ из США будет поставляться по маршруту Route 1 - проекту газоснабжения из Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию.
"Это будет разрушительная зима, хотя нам и удалось договориться о закупках американского СПГ и его поставках на Украину", - сказала Стефанишина на международном женском саммите, организованном газетой Washington Post.
В начале ноября Греция подписала с США долгосрочный контракт о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. До данным агентства Рейтер, СПГ будет поступать от совместного предприятия американских компаний, речь идет о поставках 0,7 миллиарда кубических метров СПГ в год, начиная с 2030 года. Всего за 20 лет Греция собирается импортировать 700 миллионов кубометров для дальнейшего экспорта в Европу.
В конце октября управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что поставки СПГ из США в страны Евросоюза в августе увеличились на 15,8% по сравнению с июлем - до 266,694 миллиарда кубических футов (5,6 миллиона тонн).
США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов. В марте был достигнут рекорд, поставки составили почти 458 миллиардов кубических футов.