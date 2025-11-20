Посол Украины в США признала, что Украину ждет тяжелая зима

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251120/ukraina-864774055.html
2025-11-20T23:32+0300
2025-11-20T23:32+0300
газ
мировая экономика
сша
украина
греция
нафтогаз украины
washington post
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/04/826750472_0:0:4463:2510_1920x0_80_0_0_83c340758610bbea7393ccee8c988e66.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Новый украинский посол в США Ольга Стефанишина признала, что Украину ожидает тяжелая зима, несмотря на согласованные поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Ранее греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. Сжиженный природный газ из США будет поставляться по маршруту Route 1 - проекту газоснабжения из Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию. "Это будет разрушительная зима, хотя нам и удалось договориться о закупках американского СПГ и его поставках на Украину", - сказала Стефанишина на международном женском саммите, организованном газетой Washington Post. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Польша ведет переговоры об импорте сжиженного природного газа из США для поставок Словакии и Украине. В начале ноября Греция подписала с США долгосрочный контракт о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. До данным агентства Рейтер, СПГ будет поступать от совместного предприятия американских компаний, речь идет о поставках 0,7 миллиарда кубических метров СПГ в год, начиная с 2030 года. Всего за 20 лет Греция собирается импортировать 700 миллионов кубометров для дальнейшего экспорта в Европу. В конце октября управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что поставки СПГ из США в страны Евросоюза в августе увеличились на 15,8% по сравнению с июлем - до 266,694 миллиарда кубических футов (5,6 миллиона тонн). США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов. В марте был достигнут рекорд, поставки составили почти 458 миллиардов кубических футов.
сша
украина
греция
газ, мировая экономика, сша, украина, греция, нафтогаз украины, washington post, ес
Газ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ГРЕЦИЯ, Нафтогаз Украины, Washington Post, ЕС
23:32 20.11.2025
 
© AFP / Sergei SupinskyАктивисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве
Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© AFP / Sergei Supinsky
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Новый украинский посол в США Ольга Стефанишина признала, что Украину ожидает тяжелая зима, несмотря на согласованные поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.
Ранее греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. Сжиженный природный газ из США будет поставляться по маршруту Route 1 - проекту газоснабжения из Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию.
"Это будет разрушительная зима, хотя нам и удалось договориться о закупках американского СПГ и его поставках на Украину", - сказала Стефанишина на международном женском саммите, организованном газетой Washington Post.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Польша ведет переговоры об импорте сжиженного природного газа из США для поставок Словакии и Украине.
В начале ноября Греция подписала с США долгосрочный контракт о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. До данным агентства Рейтер, СПГ будет поступать от совместного предприятия американских компаний, речь идет о поставках 0,7 миллиарда кубических метров СПГ в год, начиная с 2030 года. Всего за 20 лет Греция собирается импортировать 700 миллионов кубометров для дальнейшего экспорта в Европу.
В конце октября управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что поставки СПГ из США в страны Евросоюза в августе увеличились на 15,8% по сравнению с июлем - до 266,694 миллиарда кубических футов (5,6 миллиона тонн).
США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов. В марте был достигнут рекорд, поставки составили почти 458 миллиардов кубических футов.
ГазМировая экономикаСШАУКРАИНАГРЕЦИЯНафтогаз УкраиныWashington PostЕС
 
 
