Объем рынка ювелирных украшений в России вырос на 11 процентов - 20.11.2025
Объем рынка ювелирных украшений в России вырос на 11 процентов
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Объем рынка ювелирных украшений России в денежном выражении вырос за первые три квартала на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 347 миллиардов рублей, следует из данных аналитического центра ювелирного холдинга Sokolov. "Согласно данным аналитического центра SOKOLOV, за девять месяцев 2025 года объем ювелирного рынка России в денежном выражении вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 11% и достиг 347 миллиардов рублей. Средний чек увеличился на 15% и составил 9 935 рублей", - говорится в сообщении. По словам руководителя аналитического центра холдинга Алины Колпаковой, которые приводит пресс-служба, ключевым фактором динамики рынка стало усиление цифровизации спроса и роли маркетплейсов. Колпакова отмечает, что доля онлайн-продаж в ювелирной рознице достигла по итогам трех кварталов выросла до 29% с 28% за аналогичный период прошлого года. В то же время доля маркетплейсов выросла до 12,7% от всего рынка, тогда как годом ранее этот показатель составлял 9,2%.
13:36 20.11.2025
 
Объем рынка ювелирных украшений в России вырос на 11 процентов

Российский ювелирный рынок вырос на 11% за три квартала 2025 года

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Объем рынка ювелирных украшений России в денежном выражении вырос за первые три квартала на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 347 миллиардов рублей, следует из данных аналитического центра ювелирного холдинга Sokolov.
"Согласно данным аналитического центра SOKOLOV, за девять месяцев 2025 года объем ювелирного рынка России в денежном выражении вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 11% и достиг 347 миллиардов рублей. Средний чек увеличился на 15% и составил 9 935 рублей", - говорится в сообщении.
По словам руководителя аналитического центра холдинга Алины Колпаковой, которые приводит пресс-служба, ключевым фактором динамики рынка стало усиление цифровизации спроса и роли маркетплейсов.
Колпакова отмечает, что доля онлайн-продаж в ювелирной рознице достигла по итогам трех кварталов выросла до 29% с 28% за аналогичный период прошлого года. В то же время доля маркетплейсов выросла до 12,7% от всего рынка, тогда как годом ранее этот показатель составлял 9,2%.
Заголовок открываемого материала