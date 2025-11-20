Объем рынка ювелирных украшений в России вырос на 11 процентов

https://1prime.ru/20251120/ukrasheniya-864751504.html

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Объем рынка ювелирных украшений России в денежном выражении вырос за первые три квартала на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 347 миллиардов рублей, следует из данных аналитического центра ювелирного холдинга Sokolov. "Согласно данным аналитического центра SOKOLOV, за девять месяцев 2025 года объем ювелирного рынка России в денежном выражении вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 11% и достиг 347 миллиардов рублей. Средний чек увеличился на 15% и составил 9 935 рублей", - говорится в сообщении. По словам руководителя аналитического центра холдинга Алины Колпаковой, которые приводит пресс-служба, ключевым фактором динамики рынка стало усиление цифровизации спроса и роли маркетплейсов. Колпакова отмечает, что доля онлайн-продаж в ювелирной рознице достигла по итогам трех кварталов выросла до 29% с 28% за аналогичный период прошлого года. В то же время доля маркетплейсов выросла до 12,7% от всего рынка, тогда как годом ранее этот показатель составлял 9,2%.

