Венгрия на фоне скандала потребовала от Киева отчета по европейским деньгам - 20.11.2025
https://1prime.ru/20251120/vengriya-864761757.html
Венгрия на фоне скандала потребовала от Киева отчета по европейским деньгам
2025-11-20T16:49+0300
2025-11-20T16:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/16/853025283_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_ff7946006dfc2c2c7ea2528c9ac87eab.jpg
БУДАПЕШТ, 20 ноя - ПРАЙМ. Венгрия требует от Киева отчета, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети на Украине, где разразился один из крупнейших за всю историю Европы коррупционных скандалов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, сколько денег из дотаций Евросоюза потребила коррумпированная система власти, действующая на Украине", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС. Министр подчеркнул, что на Украине сейчас разворачивается "один из самых серьёзных коррупционных скандалов в истории европейской политики".
16:49 20.11.2025
 
Венгрия на фоне скандала потребовала от Киева отчета по европейским деньгам

Сийярто: Венгрия требует от Киева отчета, сколько европейских денег ушло коррупционерам

БУДАПЕШТ, 20 ноя - ПРАЙМ. Венгрия требует от Киева отчета, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети на Украине, где разразился один из крупнейших за всю историю Европы коррупционных скандалов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, сколько денег из дотаций Евросоюза потребила коррумпированная система власти, действующая на Украине", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС.
Министр подчеркнул, что на Украине сейчас разворачивается "один из самых серьёзных коррупционных скандалов в истории европейской политики".
Заголовок открываемого материала