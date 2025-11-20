https://1prime.ru/20251120/vengriya-864761757.html

Венгрия на фоне скандала потребовала от Киева отчета по европейским деньгам

Венгрия на фоне скандала потребовала от Киева отчета по европейским деньгам

20.11.2025

БУДАПЕШТ, 20 ноя - ПРАЙМ. Венгрия требует от Киева отчета, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети на Украине, где разразился один из крупнейших за всю историю Европы коррупционных скандалов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, сколько денег из дотаций Евросоюза потребила коррумпированная система власти, действующая на Украине", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС. Министр подчеркнул, что на Украине сейчас разворачивается "один из самых серьёзных коррупционных скандалов в истории европейской политики".

