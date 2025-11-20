https://1prime.ru/20251120/vengriya-864761757.html
Венгрия на фоне скандала потребовала от Киева отчета по европейским деньгам
Венгрия на фоне скандала потребовала от Киева отчета по европейским деньгам - 20.11.2025, ПРАЙМ
Венгрия на фоне скандала потребовала от Киева отчета по европейским деньгам
Венгрия требует от Киева отчета, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети на Украине, где разразился один из крупнейших за всю... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T16:49+0300
2025-11-20T16:49+0300
2025-11-20T16:49+0300
украина
венгрия
киев
петер сийярто
ес
мид
БУДАПЕШТ, 20 ноя - ПРАЙМ. Венгрия требует от Киева отчета, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети на Украине, где разразился один из крупнейших за всю историю Европы коррупционных скандалов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, сколько денег из дотаций Евросоюза потребила коррумпированная система власти, действующая на Украине", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС. Министр подчеркнул, что на Украине сейчас разворачивается "один из самых серьёзных коррупционных скандалов в истории европейской политики".
украина
венгрия
киев
