https://1prime.ru/20251120/veseloe-864748902.html
ВС России освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области
ВС России освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области - 20.11.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T12:44+0300
2025-11-20T12:44+0300
2025-11-20T12:44+0300
россия
запорожская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_938047da8219f84a9dae7ebae2dca5d6.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
https://1prime.ru/20251119/katera-864698393.html
запорожская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_98d1ae894c3f742ca2f7d324adf615a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, рф
РОССИЯ, Запорожская область, РФ
ВС России освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области
МО РФ: ВС России освободили населенный пункт Веселое Запорожской области
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ