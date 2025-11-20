https://1prime.ru/20251120/vk-864741358.html
Выручка VK по МСФО выросла до 111,3 миллиардов рублей
2025-11-20T10:07+0300
технологии
бизнес
вконтакте
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в январе-сентябре 2025 года выросла на 10% в годовом выражении, до 111,3 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Выручка VK за девять месяцев 2025 года увеличилась на 10% год к году, до 111,3 миллиарда рублей", - говорится в отчете. Скорректированная EBITDA компании составила 15,5 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю достигла 14%. Компания ожидает, что по итогам года скорректированная EBITDA составит более 20 миллиардов рублей. Выручка сегмента "Социальные платформы и медиаконтент" за девять месяцев увеличилась на 6% в годовом выражении, до 77 миллиардов рублей. Основным драйвером стал рост "ВКонтакте": выручка соцсети увеличилась на 10%. Скорректированная EBITDA сегмента выросла в 4 раза к показателю за аналогичный прошлогодний период и составила 15,6 миллиарда рублей.
