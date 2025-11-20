Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.11.2025
Выручка VK по МСФО выросла до 111,3 миллиардов рублей
Выручка VK по МСФО выросла до 111,3 миллиардов рублей - 20.11.2025, ПРАЙМ
Выручка VK по МСФО выросла до 111,3 миллиардов рублей
Выручка VK по МСФО в январе-сентябре 2025 года выросла на 10% в годовом выражении, до 111,3 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T10:07+0300
2025-11-20T10:07+0300
технологии
бизнес
вконтакте
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860642615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d546840be1a0e137e75829e478ea962.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в январе-сентябре 2025 года выросла на 10% в годовом выражении, до 111,3 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Выручка VK за девять месяцев 2025 года увеличилась на 10% год к году, до 111,3 миллиарда рублей", - говорится в отчете. Скорректированная EBITDA компании составила 15,5 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю достигла 14%. Компания ожидает, что по итогам года скорректированная EBITDA составит более 20 миллиардов рублей. Выручка сегмента "Социальные платформы и медиаконтент" за девять месяцев увеличилась на 6% в годовом выражении, до 77 миллиардов рублей. Основным драйвером стал рост "ВКонтакте": выручка соцсети увеличилась на 10%. Скорректированная EBITDA сегмента выросла в 4 раза к показателю за аналогичный прошлогодний период и составила 15,6 миллиарда рублей.
технологии, бизнес, вконтакте
Технологии, Бизнес, ВКонтакте
10:07 20.11.2025
 
Выручка VK по МСФО выросла до 111,3 миллиардов рублей

Выручка VK по МСФО в январе-сентябре выросла на 10% до 111,3 миллиардов рублей

© РИА Новости . Максим Блинов
Офис VK в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Офис VK в Москве . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в январе-сентябре 2025 года выросла на 10% в годовом выражении, до 111,3 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
"Выручка VK за девять месяцев 2025 года увеличилась на 10% год к году, до 111,3 миллиарда рублей", - говорится в отчете.
Скорректированная EBITDA компании составила 15,5 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю достигла 14%. Компания ожидает, что по итогам года скорректированная EBITDA составит более 20 миллиардов рублей.
Выручка сегмента "Социальные платформы и медиаконтент" за девять месяцев увеличилась на 6% в годовом выражении, до 77 миллиардов рублей. Основным драйвером стал рост "ВКонтакте": выручка соцсети увеличилась на 10%. Скорректированная EBITDA сегмента выросла в 4 раза к показателю за аналогичный прошлогодний период и составила 15,6 миллиарда рублей.
ТехнологииБизнесВКонтакте
 
 
