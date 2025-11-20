Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.11.2025
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе
В Госдуму внесён законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба РФ и закрепляющий в нём наличие крестов над коронами и державой, сообщил... | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба РФ и закрепляющий в нём наличие крестов над коронами и державой, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание Государственного герба Российской Федерации, закрепив в нём наличие крестов над коронами и державой", - написал он в своем канале в Max. Председатель Госдумы рассказал о поступающих обращениях о том, что в публичном поле встречаются изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты или же они заменены другими элементами. "Чаще всего речь идёт о Государственном гербе Российской Федерации. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности... Нам необходимо делать всё для защиты нашей национальной идентичности — русского языка, веры, культуры, истории", - добавил он. Володин напомнил, что в июле был принят федеральный закон, в которым закрепили, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов.
россия, общество, рф, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Общество , РФ, Вячеслав Володин, Госдума
11:25 20.11.2025
 
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе

В ГД внесли проект, закрепляющий наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба РФ и закрепляющий в нём наличие крестов над коронами и державой, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание Государственного герба Российской Федерации, закрепив в нём наличие крестов над коронами и державой", - написал он в своем канале в Max.
Председатель Госдумы рассказал о поступающих обращениях о том, что в публичном поле встречаются изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты или же они заменены другими элементами.
"Чаще всего речь идёт о Государственном гербе Российской Федерации. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности... Нам необходимо делать всё для защиты нашей национальной идентичности — русского языка, веры, культуры, истории", - добавил он.
Володин напомнил, что в июле был принят федеральный закон, в которым закрепили, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов.
Госдума приняла закон о защите религиозных символов
15 июля, 13:24
 
РОССИЯ Общество РФ Вячеслав Володин Госдума
 
 
