Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине, заявил Володин

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Владимира Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине, потому что всё, что они делали, было направлено против украинского народа и мировых договоренностей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты Госдумы в четверг на пленарном заседании рассматривают обращение палаты к правительству РФ по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов. "Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников. Потому что всё то, что они делали, направлено было против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

