Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине, заявил Володин
Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине, заявил Володин - 20.11.2025, ПРАЙМ
Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине, заявил Володин
Владимира Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине, потому что всё, что они делали, было направлено против украинского народа и мировых... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T13:21+0300
общество
украина
рф
владимир зеленский
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Владимира Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине, потому что всё, что они делали, было направлено против украинского народа и мировых договоренностей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты Госдумы в четверг на пленарном заседании рассматривают обращение палаты к правительству РФ по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов. "Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников. Потому что всё то, что они делали, направлено было против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
украина
рф
Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине, заявил Володин
