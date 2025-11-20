Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251120/volodin-864750824.html
2025-11-20T13:21+0300
2025-11-20T13:21+0300
общество
украина
рф
владимир зеленский
вячеслав володин
госдума
украина
рф
общество , украина, рф, владимир зеленский, вячеслав володин, госдума
Общество , УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Госдума
13:21 20.11.2025
 
© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Владимира Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине, потому что всё, что они делали, было направлено против украинского народа и мировых договоренностей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты Госдумы в четверг на пленарном заседании рассматривают обращение палаты к правительству РФ по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов.
"Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников. Потому что всё то, что они делали, направлено было против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
