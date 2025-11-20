Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинская разведка доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР - 20.11.2025
Украинская разведка доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР
2025-11-20T08:10+0300
2025-11-20T08:10+0300
россия
общество
украина
рф
фсб
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/82893/06/828930643_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_b03f00a6f1d9d161ecb14ad7688961b1.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Украинская разведка с помощью беспилотников доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР, чтобы тот использовал ее для терактов, сообщила ФСБ России. ФСБ сообщила, что задержала жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ. По информации спецслужбы, злоумышленник установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины посредством мессенджера Telegram. "Получал взрывчатые вещества, которые доставлялись беспилотниками на территорию ДНР, после чего хранил их у себя дома для последующего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении.
украина
рф
россия, общество , украина, рф, фсб, telegram
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, ФСБ, Telegram
08:10 20.11.2025
 
Украинская разведка доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР

ФСБ: ВСУ с помощью БПЛА доставляли взрывчатку для терактов своему агенту в ДНР

© РИА Новости . Анна Огородник | Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Беспилотник. Архивное фото
© РИА Новости . Анна Огородник
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Украинская разведка с помощью беспилотников доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР, чтобы тот использовал ее для терактов, сообщила ФСБ России.
ФСБ сообщила, что задержала жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ. По информации спецслужбы, злоумышленник установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины посредством мессенджера Telegram.
"Получал взрывчатые вещества, которые доставлялись беспилотниками на территорию ДНР, после чего хранил их у себя дома для последующего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении.
РОССИЯ Общество УКРАИНА РФ ФСБ Telegram
 
 
