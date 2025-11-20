https://1prime.ru/20251120/vsu-864738068.html

Украинская разведка доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР

Украинская разведка доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР - 20.11.2025, ПРАЙМ

Украинская разведка доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР

Украинская разведка с помощью беспилотников доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР, чтобы тот использовал ее для терактов, сообщила ФСБ России. | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T08:10+0300

2025-11-20T08:10+0300

2025-11-20T08:10+0300

россия

общество

украина

рф

фсб

telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/82893/06/828930643_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_b03f00a6f1d9d161ecb14ad7688961b1.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Украинская разведка с помощью беспилотников доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР, чтобы тот использовал ее для терактов, сообщила ФСБ России. ФСБ сообщила, что задержала жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ. По информации спецслужбы, злоумышленник установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины посредством мессенджера Telegram. "Получал взрывчатые вещества, которые доставлялись беспилотниками на территорию ДНР, после чего хранил их у себя дома для последующего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251102/odessa-864145007.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, рф, фсб, telegram