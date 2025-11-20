https://1prime.ru/20251120/vsu-864738068.html
Украинская разведка доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР
2025-11-20T08:10+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Украинская разведка с помощью беспилотников доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР, чтобы тот использовал ее для терактов, сообщила ФСБ России. ФСБ сообщила, что задержала жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ. По информации спецслужбы, злоумышленник установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины посредством мессенджера Telegram. "Получал взрывчатые вещества, которые доставлялись беспилотниками на территорию ДНР, после чего хранил их у себя дома для последующего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении.
россия, общество , украина, рф, фсб, telegram
