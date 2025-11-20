https://1prime.ru/20251120/vtb-864748470.html

ВТБ: размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим в России с 2021 года

ВТБ: размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим в России с 2021 года - 20.11.2025, ПРАЙМ

ВТБ: размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим в России с 2021 года

Размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года, также это крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет, сообщает... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T12:39+0300

2025-11-20T12:39+0300

2025-11-20T12:39+0300

финансы

банки

акции

европа

дом.рф

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/83796/42/837964270_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_daba04ee1bcdbfbe49da9fae5aeb55e0.png

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года, также это крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет, сообщает пресс-служба ВТБ. ВТБ выступал организатором первичного размещения "Дом.РФ". "Размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года. Это также крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет и топ-3 крупнейшее банковское первичное размещение в Европе в текущем году. Помимо этого, сделка стала первым приватизационным IPO с 2020 года - ее успешная реализация способна открыть дорогу новым потенциальным эмитентам в рамках приватизационной программы", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Виталия Сергейчука.

https://1prime.ru/20251118/investitsii-864672044.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, акции, европа, дом.рф, втб