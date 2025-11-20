https://1prime.ru/20251120/vtb-864748470.html
ВТБ: размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим в России с 2021 года
ВТБ: размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим в России с 2021 года - 20.11.2025, ПРАЙМ
ВТБ: размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим в России с 2021 года
Размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года, также это крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет, сообщает... | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года, также это крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет, сообщает пресс-служба ВТБ. ВТБ выступал организатором первичного размещения "Дом.РФ". "Размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года. Это также крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет и топ-3 крупнейшее банковское первичное размещение в Европе в текущем году. Помимо этого, сделка стала первым приватизационным IPO с 2020 года - ее успешная реализация способна открыть дорогу новым потенциальным эмитентам в рамках приватизационной программы", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Виталия Сергейчука.
ВТБ: размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим в России с 2021 года
