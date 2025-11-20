https://1prime.ru/20251120/wildberries-864773828.html

Wildberries заявил, что запрет скидок увеличит цены на маркетплейсах

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Запрет скидок на маркетплейсах в России увеличит цены для покупателей на 15-20%, сейчас платформами пользуются более 80 миллионов человек, сообщили РИА Новости а пресс-службе Wildberries & Russ (RWB). Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы, за исключением на социально значимую и собственную продукцию платформ, но при этом скидки не должны зависеть от способа оплаты. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. "Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. По оценкам экспертов, в случае принятия запрета цены для потребителей вырастут на 15-20%. Маркетплейсами пользуются более 80 миллионов человек", - отметили в RWB. Как добавили в компании, во многих странах эффективность жесткого регулирования цен на платформах ставится под сомнение, потому что это ухудшило пользовательский опыт. Ограничение искусственного занижения цен в США, приводят в пример в RWB, имеет аналогию и в российском антимонопольном регулировании – запрет на установление монопольно низких цен. "Примечательно, что предложение запретить скидки на маркетплейсах направили крупнейшие банки, которые сами развивают цифровые платформы и экосистемы, конкурирующие с Ozon и Wildberries, при этом вопрос регулирования их собственных программ лояльности был проигнорирован. Внутри своих приложений и экосистем эти банки еще более активно продвигают собственные услуги и средства платежа с помощью тех же бонусов, кешбэков и скидок", - отметили в компании. Там добавили, что регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража. В минувший вторник глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к маркетплейсам для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.

