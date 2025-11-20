https://1prime.ru/20251120/yuan-864741480.html
Рубль в начале торгов в четверг слабеет к юаню
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,31 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,31 рубля.
Новости
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,31 рубля.
