Рубль в начале торгов в четверг слабеет к юаню

Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,31 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,31 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,31 рубля.

